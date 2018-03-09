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(Görüntülü Haber) Van'da 32 kilo eroin ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda, 31 kilo 991 gram eroin ele geçirildi

09 Mart 2018 20:44

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'da polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda, 31 kilo 991 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, haklarında arama kararı bulunan 3 kişiye yönelik merkez ilçede düzenlediği operasyonda, 31 kilo 991 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Polisin Başkele ilçesinde düzenlediği operasyonda ise haklarında yakalanma kararı bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

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