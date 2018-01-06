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(Görüntülü Haber) Van'da 1 yılda 5.5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü, 2017 yılı içerisinde düzenlediği 289 operasyonda 5 ton 533 kilo 952 gram uyuşturucu ele geçirdi

06 Ocak 2018 14:19

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü, 2017 yılı içerisinde düzenlediği 289 operasyonda 5 ton 533 kilo 952 gram uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 563 kişiden 252\'si tutuklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı\'ndaki konuşmasında \"Uyuşturucu satıcısının ayağını kırmayan polis görevini yapmamış demektir\" açıklamasıyla gözler uyuşturucu ve uyuşturucu kaçakçılarına çevrilirken, Van Emniyet Müdürlüğü, 2017 yılında da etkin bir şekilde mücedele etti. 2016\'da 290 operasyon yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 ton 36 kilo 493 gram eroin, 161 kilo 663 gram esrar, 17 kilo 331 gram metamfetamin, 27 kilo 323 gram afyon sakızı olmak üzere 1 ton 242 kilo 810 gram uyuşturucu ele geçirdi. 475 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 116 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. ELE GEÇEN UYUŞTURUCU 5 KATLANDI Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılında ise ele geçirilen uyuşturucu miktarını 5\'e katladı. Son yılların rekoru sayılan 289 operasyonda 4 ton 880 kilo 756 gram eroin, 478 kilo 946 gram esrar, 71 kilo 378 gram metamfetamin, 102 kilo 872 gram afyon sakızı olmak üzere toplam 5 ton 533 kilo 952 gram uyuşturucu ele geçirildi. Bu operasyonlarda 563 şüpheli gözaltına alındı. 252 kişi tutuklanırken, 96 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İran\'a sınır olan Irak topraklarına da yakın bir coğrafyada bulunan Van, uyuşturucu kaçakçıları için önemli bir geçiş güzergahında bulunuyor. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü, 2018 yılı içerisinde de uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmayacaklarını söyledi.

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