(Görüntülü Haber) Van'da 1 kişinin ölümüne neden oldukları iddasıyla 8 kişi gözaltında

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN\'da geçen ay iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Van\'da 3 yıl önce Z.K. adlı bir kişi, hayvanını otlatmak üzere E.T.\'nin çobanlığını yaptığı sürüye verdi. Bu hayvanın ölmesi üzerine de açık kimlikleri verilmeyen Z.K. ile E.T. aileleri arasında husumet başladı. İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi\'nde geçtiğimiz ay 7 Aralık\'ta karşılaşan iki aile arasında çıkan kavgada başına aldığı darbelerle ağır yaralanan N.G. 24 Aralık\'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın yaşanmasının ardından da Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ölüme sebep olan şahısların tespiti ve yakalanmalarına yönelik geniş çaplı soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları, tanık beyanları, teknik ve sokak çalışmaları sonucunda N.G.\'nin ölümüne sebep olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 1 Ocak\'ta operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda M.T., Y.T., Enver T., Erkan T., S.T., Emrah T., A.O. ve H.O. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 33 çeşitli ebatlarda fişek, 11 sopa, 2 demir çubuk, 1 levye ele geçirildi. Sorguları tamamlanan 8 kişi bugün adliye sevk edildi.