(Görüntülü Haber) Van, Shopping Fest'e hazırlanıyor

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN\'da, 15 Mart-5 Nisan günlerinde, 4\'üncüsü düzenlenecek \'Van Shopping Fest\' için tanıtım toplantısı düzenlendi.



Van Valiliği\'nce bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Vali Yardımcısı Sinan Aslan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Emniyet Müdürü M. Suat Ekici ile kamu kurumlarının müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda, Van\'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması ve yerel piyasanın canlandırılması için bu yıl 15 Mart-5 Nisan günlerinde, 4\'üncü kez \'Van Shopping Fest\'in yapılacağı belirtildi.



Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, Van\'a gelen turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 60\'tan fazla artış olduğunu belirterek,\" Van\'a gelen turist sayısı ile ilgili ilk işaretler çok olumlu, çok güzel. 2017 yılının Ocak ve Şubat ayı ile bu senenin Ocak ve Şubat ayını kıyasladığımızda yolcu giriş sayısında büyük bir artış görüyoruz. Geçen yıl Kapıköy’de Ocak ayında 16 bin, Şubat ayında 33 bin yolcu girişi olmuş şehrimize. Bu seneye baktığımızda Ocak ayında yolcu girişi 30 bine yakın, Şubat ayında da 48 bine yaklaştı. Yolcu giriş sayısında yüzde 60\'tan fazla artış olduğunu görüyoruz\" dedi.



Vanlıların kentteki huzur ve güven ortamına sahip çıkmaları gerektiğini vurgulayan Vali Zorluoğlu, şöyle konuştu:



\"2015 yılından bu yana Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başarıyla organize edilen ve bir hayli ilgi çeken, gündem oluşturan, bu etkinlik; bu yıl valiliğimizin koordinesinde ama kentteki paydaşlarımızla beraber gerçekleştiriyoruz. İlimizde gerçekleştirilen birçok güzel etkinlikler fuarlar, festivaller, konserler ve yeni yatırımlar huzur ortamının varlığı ile mümkündür. Vanlı kardeşlerimizden bu huzur ortamına sahip çıkmalarını, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğine sahip çıkmalarını özellikle istiyorum. 2017 yılında alışveriş festivali döneminde Mart ve Nisan aylarında ilimizi 150 bin yerli, 110 bin yabancı turist ziyaret etmiştir. Bu yıl rakamların daha yukarılarda gerçekleşmesi için daha teferruatlı bir program hazırladık. Tüm Vanlı hemşehrilerimi 15 Mart\'taki açılış kortejine davet ediyorum.\"