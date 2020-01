(Görüntülü Haber) Van depreminde ölen DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir unutulmadı (2)

\'DEPREME HAZIRLIKLI TOPLUM\' PANELİ Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) Van\'da, 9 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.6 büyüklüğündeki depremin 6\'ncı yıl dönümünde, \'Depreme Hazırlıklı Toplum\' konulu panel düzenlendi. Van Ticaret ve Sanayi Odası\'nın (VATSO) toplantı salonunda düzenlenen panele Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Karakuş, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Van Girişimci İş Adamları Derneği (VANGİAD) Başkanı Kadri Salaz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Suvat Parin, Karamanoğlu Mehmet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oya Açıkalın Rashem, gazeteci yazar Fatih Altaylı ile AFAD çalışanları ve öğrenciler katıldı. Depremde hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşmalara geçildi. Van depremini yaşayan ve o anda Marmara depremini hatırladığını anlatan Fatih Altaylı, \"Van\'da olmaktan mutluluk duyuyorum; çünkü Vanlıyım. Deprem zamanı Van\'daydım. Depremde gördüklerime çok üzüldüm. O anda, Marmara depreminde yaşadıklarımız, geldi aklıma. Van, çok güzel bir şehir. Deprem günü görmüş olduğum çok güzel bir şehri kendi seçmiş olduğumuz belediyelerle kendi atadığımız valiler, kendi şeçtiğimiz hükümetler eliyle çok güzel bir şekilde katletmişiz. Benim çocukluğumda Van, şöyleydi. Her yerde yalaklar vardı. İçilebilecek sular vardı. Çok yüksek binalar yoktu. İki katlı, maksimum 3 katlı binalar vardı, bahçeleri vardı. Van, daha önce de deprem yaşamıştı. Köylerdeki kerpiç evler dışında çok fazla ev yıkılmamıştı\" diye konuştu. Van\'ın iki büyük depremden sonra toparlandığını dile getiren Altaylı, şöyle devam etti: \"Son depremde bu kadar kayıp vermemizin sebebi, aslında deprem değildi. Van\'ı bu hale getiren, kendi elimizle seçtiğimiz yöneticiler, kendi elimizle atadığmız yetkililer ve kendi yaptığımız binalardı. 3-5 kuruş rant uğruna öleceklerini bile bile o binaları yerleştirdik. Van\'da, şu an gördüğüm bir toparlanma var. Onun için moral bozukluğum, biraz azaldı. Bu depremi unutmamak lazım, her sene anmak lazım. Şehrin bir yerine bir anıt yapıp, kaybettiğimiz insanları, orada anmamız gerekir. Bu depremde, neden insanların öldüğünü gelecek nesillere anlatmamız lazım.\" Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ise kentin kamu desteğiyle gelişimini sağlaması gerektiğini söyledi. Takva, \"Van, bundan 6 yıl önce, iki yıkıcı deprem yaşadı. Bu depremlerde, 644 canımızı kaybettik. Depremlerde, 30 bin konut ve 3 bin iş yerimiz, kullanılamaz hale geldi. Deprem sonrası ilimiz, ekonomik ve sosyal çöküntü yaşadı. Tabi o dönem ilimiz, büyük bir göç yaşadı. İnsanlarımız evlerini, iş yerlerini terk ederek, farklı illere gittiler. Merkezi hükümetin ve yurttaşların samimi yaklaşımları ve özverili çalışmaları neticesinde depremin yarattığı tahribatın giderilmesine çalışıldı. Biz, her ay TOKİ’ye 8 milyon para ödüyoruz. Depremin hemen ardından hükümetimizin yaptıklarına, halkımızın sağduyusuna teşekkür ediyoruz. Takdir ediyoruz; ama 18 yıl boyunca ayda 8 milyon ödeyebilecek bir şehir değiliz. Her ay ödenen 8 milyon TL, ticaretimizi de kilitliyor. Şu an, ekonomik yaralarımızı borçlanarak sarıyoruz\" diye konuştu. Panel, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Parin ile Karamanoğlu Mehmet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rashem\'in yaptığı sunumlarla son buldu.