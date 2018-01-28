T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Van Büyükşehir Belediyespor - Kırıkhanspor 1 - 1

Arif KARAKAŞ  VAN,(DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Van Büyükşehir Belediyespor ile Kırıkhanspor ile 1-1 berabere kaldı

28 Ocak 2018 22:24

Arif KARAKAŞ  VAN,(DHA)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Van Büyükşehir Belediyespor ile Kırıkhanspor ile 1-1 berabere kaldı. İki takım futbolcuları müsabakaya Kalbimizle dualarımızla Mehmetçiğimizin yanındayız yazılı pankartla çıktı. 
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Van Büyükşehir Belediyespor, Kırıkhanspor\'u konuk etti. Van Şehir Stadı\'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Mücadele öncesinde iki takımın futbolcuları ile hakemler, Kalbimizle, dualarımızla Mehmetçiğimizin yanındayız yazılı pankartla sahaya çıkarak, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi. 
Ev sahibi Van Büyükşehir Belediyespor ile Kırıkhanspor arasındaki maç, çekişmeli geçti. İlk yarının golsüz berabere bittiği maçta Van Büyükşehir Belediyespor, 47\'nci dakikada Gökhan Çakır\'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Rakip takımın golü ise 59\'uncu dakikada Muzaffer Özcanlı\'dan geldi. Karşılaşma, 1-1 berabere bitti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Arif KARAKAŞLigGrup Van Büyükşehir BelediyesporKırıkhansporKalbimizleMehmetçiğimizinGrup Van Büyükşehir Belediyespor KırıkhansporVanStadıMücadeleDalı HarekatıVan Büyükşehir BelediyesporGökhanRakipMuzaffer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24