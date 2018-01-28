(Görüntülü Haber) Van Büyükşehir Belediyespor - Kırıkhanspor 1 - 1

Arif KARAKAŞ VAN,(DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Van Büyükşehir Belediyespor ile Kırıkhanspor ile 1-1 berabere kaldı. İki takım futbolcuları müsabakaya Kalbimizle dualarımızla Mehmetçiğimizin yanındayız yazılı pankartla çıktı.

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Van Büyükşehir Belediyespor, Kırıkhanspor\'u konuk etti. Van Şehir Stadı\'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Mücadele öncesinde iki takımın futbolcuları ile hakemler, Kalbimizle, dualarımızla Mehmetçiğimizin yanındayız yazılı pankartla sahaya çıkarak, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi.

Ev sahibi Van Büyükşehir Belediyespor ile Kırıkhanspor arasındaki maç, çekişmeli geçti. İlk yarının golsüz berabere bittiği maçta Van Büyükşehir Belediyespor, 47\'nci dakikada Gökhan Çakır\'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Rakip takımın golü ise 59\'uncu dakikada Muzaffer Özcanlı\'dan geldi. Karşılaşma, 1-1 berabere bitti.