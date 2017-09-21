T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Valilik girişine emekli olan Vali için ‘Adem Baba’ diye yazdılar

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da emekliye ayrılan Vali Yardımcısı Adem Saçan'ı uğurlayama gelenler, Valilik önünde uzun kuyruklar oluşturdu

21 Eylül 2017 00:15

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da emekliye ayrılan Vali Yardımcısı Adem Saçan\'ı uğurlayama gelenler, Valilik önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vallik önündeki duyuru ekranına, \"Çorum’a yaptığınız hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz Adem Baba”  yazıldı.

Çorum Valiliği personeli ve vatandaşlar tarafından “Adem Baba” olarak nitelendirilen, meslekte 41. yılını tamamlayan Vali Yardımcısı Adem Saçan, emekliye ayrıldı. Son mesaisini yapan Saçan için bugün Çorum Valiliği önünde vedalaşma töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Valilik personeli ve muhtarlar katıldı.

Valilik önünde yaklaşık 200 metrelik kuyruk oluşturanlarla tek tek tokalaşan Vali Yardımcısı Adem Saçan, duygulu anlar yaşadı. Törende AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan bir konuşma yaptı. Saçan’ın Çorum için çok çalıştığını, büyük gayretler sarf ettiğini dile getiren Ceylan, “Sayın valimizle gerçekten abi kardeş ilişkisi içerisindeydik. Çorum’a büyük hizmetler etti. Çorum’da takdire şayan hizmetlere imza attı. Böyle bir uğurlama töreni herkese nasip olmayacak bir şeydir. Adem bey söylediklerimizi fazlasıyla hak ediyor. Devleti çok iyi tanımasıyla, bilmesiyle her işi yapabiliyordu. Kendisine Çorum’a verdiği emekler nedeniyle teşekkür ediyoruz” dedi.

Öte yandan Valilik girişinde bulunan duyuru ekranında yazan yazı da dikkat çekti. Valilik personelinin \'Saçan\' sevgisini dile getirildiği yazıda, “Çorum’a yaptığınız hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz Adem Baba” ifadelerine yer verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufVali Yardımcısı Adem SaçanValilikVallikAdem Baba”  yazıldıValiliğiBaba”SonSaçanTörene AK Parti Milletvekili TBMM Tarım OrmanKöyişleri KomisyonuAhmet Sami CeylanJandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24