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(Görüntülü Haber) Vali Sonel'den Munzur Üniversitesindeki bin 62 öğrenciye ücretsiz yemek müjdesi

Ferit DEMİR TUNCELİ, (DHA) TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, Munzur Üniversetesi'nde eğitim gören maddi durumu yetersiz olan bin 62 öğrenciye ücretsiz öğlen yemeği verileceğini söyledi

22 Kasım 2017 20:45

Ferit DEMİR TUNCELİ, (DHA) TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, Munzur Üniversetesi\'nde eğitim gören maddi durumu yetersiz olan bin 62 öğrenciye ücretsiz öğlen yemeği verileceğini söyledi. Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek\'in girişimleri ile Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, arasında yapılan görüşmeler sonucu Üniversitesi\'nde okuyan bin 62 öğrenciye yemek bursu verileceği belirtildi. Öğrencilerle üniversitenin yemekhanesinde bir araya gelen Vali Sonel, Belediye tarafından bin 62 öğrecinin öğlen yemek ihtiyacının karşılanacağını belirterek, Bugün öğrencilik yıllarımıza gittik. Üniversite yılları unutulmaz. Bu yılların kıymetini bilin. Hem Valilik olarak hem Belediye olarak kapımız sizlere açık. Rektörümüzle yaptığımız görüşmede ilk olarak 100 öğrenciye yemek bursu vermeyi kararlaştırdık. Daha sonra 100 yetmez, bu sayıyı bine çıkaralım dedik. Bin de yetmedi, Tunceli\'nin plakası olan 62\'i de ekleyerek bin 62 öğrenciye 1 yıl boyunca yemek bursu sağlayacağını kararlaştırdı diye konuştu.

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