(Görüntülü Haber) Vali Şahin: Adalet noktasında görevimizi tam yaparsak mahkemelere çok az görev düşer

Enver ALAS- Cansel KİRAZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'un Avrupa Yakası\'ndaki muhtarlarla buluşmasında konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, \" Eğer biz, yürütmede icraatın içinde olanlar olarak, adalet noktasında görevimizi tam yaparsak mahkemelere çok az görev düşer. Onun için her birimiz adaletin, hakkın hukukun yerli yerine konulması bakımından ayrı ayrı görevdeyiz\" dedi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi\'nde düzenlenen \'Avrupa Yakası 2. Grup Muhtarlar Buluşması\'na katıldı. İstanbul\'da görev yapan kamu ve kurum yöneticilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Vasip Şahin, bu toplantıların karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması, birtakım düzenlemelerin sahadaki yansımalarını birlikte istişare etme, eksiklikleri, aksayan yönleri görme birlikte uyum içinde hizmet etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. \"HEM ZOR, HEM ÇOK KUTSAL BİR GÖREV\" Muhtarlara teşekkür eden Vali Şahin, \"Çok ciddi bir yük yükleniyorsunuz bulunduğunuz mahallelerde. Onların sorunlarını tek başınıza, çok da geniş olmayan belki yetkilerinizle ve kıt kanaat imkanlarınızla o insanlara hizmet etmeye çalışıyorsunuz. En azından hizmet götürülmesi için kurumlarla arada bir bağ oluşturmaya çalışıyorsunuz. Onun için sizin yaptığınız iş hem daha zor hem de çok kutsal bir görev\" dedi. \"DERDİNE ÇARE OLAMADIĞIMIZ İNSAN, SİZLERİN VE BİZLERİN OMUZLARINDA BİR YÜK\" İlçelerdeki kamu ve kurum yöneticileriyle muhtarlar arasındaki diyalogun önemine vurgu yapan Vasip Şahin, şöyle konuştu: \" Biz de kamu hizmetlerinde sizlerin talebine öncelik vererek destek vermeye çalışıyoruz. Bu desteği daha da artırmamız lazım. Özellikle fakir, mağdur ve muhtaç insanlarımıza ulaşma noktasında sizlerden çok güç alıyoruz ama bu gücümüz biraz daha fazlalaşmak zorunda. Ulaştığımız insanlar kadar belki ulaşamadığımız, derdine çare olduğumuz insan kadar belki derdine çare olamadığımız insanlar var. Her bir ulaşamadığımız ve derdine çare olamadığımız insan, sizlerin ve bizlerin omuzlarında bir yük, bir vebal olarak duruyor. O insanlar kendi çaresizliği ile ve kendi muhtaçlığıyla yalnız ve baş başa kaldıklarına içlerinden yapacakları bir \'ah\' inanın sizi ve bizi mahvedebilir. Bu nedenle özellikle bizim sosyal yardımlaşma vakıflarımızda doğrudan ve ciddi bir bilgi alışverişinde ve iletişimde bulunun. Sizler mahallenizi en iyi tanıyan insanlarsınız. Orada kim fakirdir, kim değildir kim ihtiyaçtadır; bu ihtiyaç kavramı yalnızca maddi anlamda değil aynı zamanda onların yalnızlığı, psikolojik destek, komşuluk gibi diğer sosyal ihtiyaçları da olabilir. Bu konuda da sizlerden gelen bilgiler öncelikle değerlendirilecektir.\" \"ADALETİN SAĞLANDIĞI YERLER, İCRA YERLERİDİR\" Vasip Şahin, muhtarlardan ihtiyacı olmadığı halde \'ihtiyacım var\' diyenlerin de bildirilmesini istedi. Şahin, \"Bazen bu tür insanlara da rastlanabiliyor. Biz, hak edene hakkını vermek durumundayız. Bir insan ödülü hak ediyorsa ona ödül vermektir adalet. Adaleti de birlikte sağlayacağız. Adaletin sağlandığı yerler icra yerleridir. Yani, yürütmedir. Sizler, bizler gibi hizmet eden kurumlardır. Adaletin sağlandığı yerler mahkemeler değildir. Mahkemeler neresidir? Adalet bozulursa, adaleti düzeltmeye, hastalanırsa iyileştirmeye çalışan müesseselerdir mahkemeler. Eğer biz yürütmede, icraatın içinde olanlar olarak adalet noktasında görevimizi tam yaparsak mahkemelere görev çok az düşer. Onun için her birimiz adaletin, hakkın hukukun yerli yerine konulması bakımından ayrı ayrı görevdeyiz\" ifadelerini kullandı. Vali Şahin\'in konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.