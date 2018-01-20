(Görüntülü Haber) Vali Münir Karaloğlu Finike'de

Suat SÖĞÜT FİNİKE(Antalya), (DHA) ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Finike ilçesinde hizmete giren Merkez Jandarma Karakolu açılışına katıldı. Vali Karaloğlu, portakal paketleme tesisini ziyaret etti ve inşaatları devam eden yatırımları da inceledi. Finike\'ye bağlı Turunçova Mahallesi\'nde hizmete giren Merkez Jandarma Karakolu\'nun açılışı yapıldı. Açılışa, Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Tapu Kadastro Bölge Müdürü Mürsel Necmi Akkoca, DSİ Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen, Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, Kadastro Müdürü Fatih Ata ve protokol üyeleri katıldı. \'GÜVENLİK İSTEME ARZUSU VAR\' Açılışta konuşan Vali Karaloğlu, 30 yıldır beklenen, özlenen bir hizmeti hep birlikte açıyoruz. İnsanların yeme, giyinme, barınma ihtiyaçları var. Ama son dönemde güvenlik ihtiyaçları da asıl ihtiyaçlarının önüne geçti. Dünyada bir kaos, terör, maalesef bir karmaşa ortamı var. Ve insanlar her an tedirgin. O nedenle daha çok güvenlik isteme arzusu var. Bunu çok makul ve mantıklı karşılıyoruz. Finike, Antalya\'mızın en güzel ilçelerinden biri. Potansiyeli olan bir yer. Üretimi var. Turizm potansiyeli var dedi. \'15 BİN İNSAN YAŞIYOR\' Turunçova\'nın eski bir belde olduğunu anımsatan Vali Karaloğlu, Şimdi Finike\'mizin bir mahallesi oldu. Burada yaklaşık çevre mahalleleriyle birlikte 15 bin insan yaşıyor. Bu 15 bin insanımızı mutlu etmek, onları daha güvende hissettirmek, güvenlikle ilgili problemleri olduğunda çözmek devletin, ilin valisi olarak benim ilçede de kaymakam arkadaşımın birinci ve öncelikli görevidir. Görev yaptığımız ilçelerde güveni, huzuru, esenliği sağlamaktır. Vatandaşımızı güven içinde hissettiremiyorsak ne yaparsanız yapın hiçbir şeyin kıymeti yoktur diye konuştu. \'ASAYİŞ OLAYLARI VATANDAŞI CANINDAN BEZDİRMİŞ\' Turunçova\'da yaşayanların önceki gelişlerinde bir takım serzenişlerde bulduğunu anlatan Vali Karaloğlu, şöyle dedi Asayiş olayları burada biraz vatandaşı canından bezdirmiş. İl Jandarma Komutanımız burada bölgeyi gezdi. Alternatif binaları inceledi. En uygun noktanın ve binanın burası olduğunu tespit ettiler. Sonra belediye ve jandarma arasında bir protokol imzalandı. Belediyemiz de burayı dizayn etti, bakımını yaptı. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşın ihtiyacını hissederek bizlere ileterek ve gereğini yaparak binayı tahsisi etti. Bu karakol inşallah bölgedeki güvenliği arttıracak. Sizlerin daha huzurlu bir bölgede yaşamasını temin edecek. \'EN BÜYÜK PROBLEMİMİZ TOROSLARI İÇ BÖLGELERE BAĞLAMAK\' Hizmet noktasında emek veren herkese teşekkür eden Vali Karaloğlu, son dönemlerde yapılan kamu hizmetlerinin geçmişle mukayese edilmeyecek kadar fazla olduğunu söyledi. Ulaşımın da önemli olduğunu vurgulayan Karaloğlu, Bu bölgedeki en büyük problemimiz Torosları aşarak sahili iç bölgelere bağlamak veya sahili paralel birbirine bağlamak. Çok zor bir iş. Çok büyük maliyetler. Finike- Kalkan yolu projeleri hazır, ihale yapılacak. Öyle bir rakam var ki karşımızda neredeyse Türkiye\'nin bir yıllık yatırım bütçesi kadar. 38 kilometre sadece tünel yapılacak dedi. \'HAVALİMANININ BU SENE İHALESİ YAPILIYOR\' Akdeniz\'in çok zor bir coğrafya olduğunu belirterek konuşmasını sürdüren Karaloğlu, Coğrafya buna bizi mecbur ediyor. Zaten çok kolay olsaydı bugüne kadar yapılmıştı. Buna rağmen hükümetimiz, bölgede yaşayan insanımız \'Yol medeniyettir, öyleyse olacak\' kararlılığında. Antalya- Kumluca arasındaki yol çalışması devam ediyor. Kalkan\'a kadar 90 kilometrelik yolumuz var. Buradan tünele girdik mi Kaş\'tan çıkacağız nerdeyse. Akdeniz Sahil Yolu diye büyük bir projesi var hükümetimizin. Çukurova\'dan başlayıp Muğla\'nın Ege sınırına kadar devam ediyor. Bu yolun tamamını bitirip illerin birbirine uzaklığını bitirmek istiyor hükümetimiz. Yeni yapılacak havalimanıyla da üç havalimanı olan il olacağız. Havalimanının bu sene ihalesi yapılıyor. En kısa zamanda da Batı Antalya\'ya, Batı Akdeniz\'in de istifade edebileceği güzel bir havaalanımız olacak diye konuştu. JANDARMA KARAKOLU ÖNEMLİ Ak Parti Milletvekili Atay Uslu, bu bölgede üretimin fazla olduğunu ve özellikle portakal hırsızlığından vatandaşın çok sıkıntı yaşadığını, bu nedenle yerinde müdahale açısından Jandarma karakolunun olmasının önemli olduğunu söyledi. \'EN ÖNEMLİ SORUN GÜVENLİKTİ\' Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Jandarma karakolunun yıllardır beklenen bir hizmet olduğunu kaydederek, Buradaki en önemli sorun güvenlikti. Burada 40 personel görev yapacak. Suç ve suçluyla mücadelede etkili olacak. Jandarma karakolu hizmet vermeye başladığından bu yana suç oranlarında da büyük oranda azalma oldu dedi. YATIRIMLARA İNCELEME Protokol konuşmalarının ardından Jandarma Karakolu\'nun açılış kurdelesi kesildi. Vali Karaloğlu ve beraberindenler 4 katlı binayı gezdikten sonra Yeşilyurt Mahallesi\'nde portakal paketleme tesisini ziyaret etti. İşçilerle sohbet edip yardım eden Vali Karaloğlu, daha sonra ilçe merkezinde yapımı süren belediye hizmet binası ile hastane binası inşaatını dolaştı. Vali Karaloğlu, hastane ziyareti sırasında yüklenici firma mühendislerinden bilgi aldı. Vali Karaloğlu, zemine döşenen parke işçiliğinin kötü olduğunu ve binayı teslim etmeden önce mutlaka düzeltilmesi gerektiğini söyledi.