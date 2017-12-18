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(Görüntülü Haber) Vali Mahmut Demirtaş 'Kent Meydanı'nı inceledi

ADANA,(DHA) Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Seyhan İlçe Belediyesi'nin çalışmalarını yürüttüğü kent meydanında incelemelerde bulundu

18 Aralık 2017 20:54

ADANA,(DHA) Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Seyhan İlçe Belediyesi\'nin çalışmalarını yürüttüğü kent meydanında incelemelerde bulundu. Adana\'nın en önemli projelerinden olan ve Seyhan Belediyesi\'nin yürüttüğü Adana Kent Meydanı projesinin kamulaştırma ve yıkım işlerinde sona gelinirken Vali Mahmut Demirtaş, projeyi yerinde inceledi. Vali Demirtaş\'a Seyhan İlçe Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da eşlik etti. Karalar, kent meydanı hakkında Vali Demirtaş\'a bilgi verdi

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