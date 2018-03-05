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(Görüntülü Haber) Vali Köşger'den şehit yakınlarına ziyaret

Bahattin ALBAYRAK NAZİLLİ (Aydın), (DHA) AYDIN Valisi Yavuz Selim Köşger, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in (22) Nazilli ilçesindeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu

05 Mart 2018 13:38

Bahattin ALBAYRAK NAZİLLİ (Aydın), (DHA) AYDIN Valisi Yavuz Selim Köşger, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek\'in (22) Nazilli ilçesindeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Nazilli\'nin İstiklal Mahallesi\'nde yaşayan şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek\'in baba evini ziyaret eden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, hayır yemeğine katıldı. Şehidin babası Kenan Dinek ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Hayır yemeğinde Aydın ve Nazilli müftülüklerinde görevli 10 din görevlisi tarafından Kuran\'ı Kerim okundu, dua edildi. Etkinliğe, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Selahaddin Acara, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yalçın Gürenci, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Nazilli ilçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daştan ve yüzlerce vatandaş da katıldı.

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