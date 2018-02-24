(Görüntülü Haber) Vali halkla beraber sokak hayvanları için yiyecek ve su bıraktı

Suat DENİZ IĞDIR, (DHA) IĞDIR Valisi Enver Ünlü, hayvanseverlerle birlikte sokak hayvanları için belirli noktalara su ve mama kabı bıraktı. Valilik ile Orman ve Su İşleri Doğa Koruma Şubesi müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği oranizede sokak hayvanları için yaptrılan su ve mama kapları, pilot bölge olarak seçilen Topçular Mahallesi bırakıldı. Vatandaşların sokak hayvanları için gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğini söyleyen Vali Ünlü, onlarında yaşama haklarının olduğunu belirtti. Programa katılan öğrencilere yapılan proje hakkında bilgi veren Vali Enver Ünlü şunları söyledi Son zamanlarda sokak hayvanları ile ilgili çok şikayet alıyorduk. Köylerden getirilen hayvanların şehir merkezine bırakılması mahallerin dengesini bozuyordu. Köpekler, kediler ve kuşlar bizim dilsiz dostlarımızdır. Her zaman söylediğim gibi isanlardan korkun ama hayvanlardan korkmayın. Bunlar zarar vermez. Çok sayıda hayvan aç ve susuz dolaşmaktadır. Iğdır sıcak ve kurak geçen bir il bundan dolayı hayvanların su ve yiyecek ihtiyacını karşılamak için parklarımıza ve restoranların yakınlarına beslenme istasyonları planladık. İlk etapta 10 tane yaptırdık. Bunları şehrimizin farklı yerlerine monte edeceğiz. Daha sonra şehrin çeşitli yerlerine çok sayıda yapacağız. Amacımız çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılamak, aynı zamanda bu dilsiz dostlarımıza, arkadaşlarımıza yiyecek içecek sağlayarak aç kalmalarını önlemek. Hayvan sevgisinin artmasını istiyoruz. Bizim kadar onarlında yaşamaya hakkı var. Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu da, Sokak hayvanlarının yemle ihtiyacını gidermek için bu projeyi valiliğimizce yaptık. Halktan isteğimiz yemek artıklarını bu alana getirip, bırakırmaları. Hem hayvanlar doyacak hem de israfın önüne geçilecek dedi Kazma ve ve küreklerle kazılan yerlere dikilen yem kaplarının içerisine yem bırakılarak etkinlik sona erdi.