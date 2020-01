(Görüntülü Haber) Vali Büyükakın sürücüleri uyardı

Cafer ELMAS-BİLECİK,(DHA)BİLECİK Valisi Tahir Büyükakın, karayolunda seyreden araç sürücülerine trafik kuralarıyla ilgili uyarıcı bilgilerin yer aldığı broşürler dağıttı. Bilecik-Bozüyük karayolunda Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipler trafik denetimi yaptı. 100 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimleri Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce ve Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal da izledi. Vali Büyükakın, ekiplerin durdurdukları araç sürücülerine trafikle ilgili broşürler dağıtıp kuralara uymalarını istedi. Araç sürücülerinin bayramlarını da kutlayan Büyükakın gazetecilere yaptığı açıklamada \'Frene değil kurala güven\' sloganıyla sürücüleri uyardıklarını ifade ederek şöyle dedi: \"İçişleri Bakanlığımız hem Emniyet hem de Jandarma teşkilatımız aracılığıyla bir süredir yoğun bir şekilde özellikle bayram trafiğini kontrol altına almak, bayramlarda yaşanan can kayıplarını önlemek ve bayramı gerçekten bayram tadında geçirebilmek için yoğun bir çalışma içerisine girmektedir. Bunun da sonucunda son dönemlerde yaşanan özellikle can kayıpları oranlarında ciddi azalışlar görmekteyiz. Bu bayramda da, bizim sınırlarımız içinde inşallah hiç can kaybı olmayacak. Daha önceki yıllarda çeşitli sloganlarla kamuoyunda farkındalık yaratılmaya çalışılmıştı. Bunlardan bazıları \'Hızını azalt, ömrünü uzat\', \'Hız felakettir\', \'Hız yolu değil, ömrü kısaltır\', \'Dikkatli ol, hayatta kal\' gibi güzel sloganlarla farkındalık yaratmaya çalışmıştık. Bu yılda benzer bir uygulama yapacağız. Bu yıl ki uygulamamızda \'Frene değil, kurala güven\' sloganımızla öne çıkmaya çalışıyoruz. \" denetimlerde jandarma ve polis ekipleri sürücüler ile araçlarda bulunanlara çikolata ikramında bulundu.