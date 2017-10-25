(Görüntülü Haber) VALİ ATA KORKMAYIN YATIRIM YAPIN

Haber-KameraUfuk AKTUĞ-İSKENDERUN(Hatay),(DHA)HATAY Valisi Erdal Ata, işadamlarına, yatırımcılara seslenerek, Sizlerden ricamız yılmadan, korkmadan, çekinmeden yatırım yapmanızı bekliyoruz dedi. İskenderun\'da Ovalı Ford Trucks 4S Plaza açılışına katılan Hatay Valisi Erdal Ata, 2011\'de Suriye krizi başladıktan sonra, bölgede en çok etkilenen illerin başında Hatay\'ın geldiğini söyledi. Vali Ata, Bizim ülke olarak bölgeden yaptığımız ihracatın büyük bir bölümü Ortadoğu ülkelerine yapılıyordu. Gerek Suriye\'de yaşanan Kriz gerekse Irak\'ta yaşanan olumsuzluklar, Mısır\'dan yaşanan problemlerden dolayı bölgemiz bunlardan dolayı ciddi olarak etkilendiğini hepimiz biliyoruz. Ama ben inanıyorum ki bölgemizdeki yatırımcılarımız, sanayicilerimiz, işadamlarımız bu krizlerin karşısında yılmadan usanmadan yeni pazarlar arayarak, yeni alternatifler üreterek buna çözüm bulmak için çalışıyorlar. Bizde elimizden geldiği kadar onlara destek olmaya çalışıyoruz dedi. HATAY\'IN GELECEĞİ PARLAK Vali Erdal Ata, bölgeye yatırım yapmak isteyen çok ciddi yatırımcıların olduğunun altını çizerek şöyle devam etti Mesela Erzin Organize Sanayi Bölgesi\'nin 1 milyon 747 bin metrekare alanımız olmasına rağmen buraya talep 4-5 katı. Ayrıca bunun yanında resmi talebi olanların dışında da ilimizde hem de ülkemizin muhtelif yerlerinde çok büyük sanayi yatırımları olan firmalar yatırım yapmak için buralarda talepte bulunuyorlar. Bu da gösteriyor ki hem ülkemizin hem de Hatay\'ımızın geleceği parlak. Sizlerden ricamız yılmadan, korkmadan, çekinmeden yatırım yapmanızı bekliyoruz.