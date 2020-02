(Görüntülü Haber) Uzungöl'de yaz sezonu öncesi kaçak yapılar yıkılacak

Aleyna BAYRAM-Selçuk BAŞAR/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Çaykara ilçesinde imar kirliliği ile gündeme gelen dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl kıyısında, ilk etapta yıkım kararı alınan, ancak hukuki sürecin uzaması nedeniyle geciken 20 kadar yapının yıkımı, yaz sezonu öncesi gerçekleştirilecek. Çaykara Kaymakamı İhsan Ayrancı, yıkımlarla ilgili hazırlığın sürdüğünü belirtti, “Yeni turizm sezonu öncesi Uzungöl belli bir temizliğe kavuşmuş olacak\" dedi. Bölge turizmi açısından önemli bir yere sahip olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistlerce ziyaret edilen dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl\'de, otel, pansiyon ve işyeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da artırdı. Muhteşem doğada göze çarpan çarpık yapılaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kötü örnek olarak gösterilerek, göl kıyısında yer alan bahse konu yapı ve tesisler için yıkım kararı alındı. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer, bölgede başlatılan dönüşüm çalışmaları kapsamında Uzungöl\'de, özellikle göl çevresindeki kamu arazisinde bulunan 20 kadar bazı yapı ve tesis için yıkım kararının uygulanması için çalışma başlattı. YIKIMLAR GECİKTİ Çaykara Kaymakamı İhsan Ayrancı, Uzungöl\'ün çarpık ve plansız büyümeye kurban gitmemesi için öngörülen yıkımların, bölgede henüz başlanmama nedenini DHA\'ya değerlendirdi. Yıkım sürecinde herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermemek için hassas davranıldığını belirten Kaymakam Ayrancı, \"Uzungöl\'de 2014 yılında tamamlanan imar planı, çeşitli itirazlar nedeni ile belli yürütmeyi durdurma kararları alınmıştı ve dava sürecinin tamamlanması bekleniyordu. Bu dava sürecinin tamamlanmasında kamuya terk edilmiş yerlerin boşaltılması ve kıyı kenar çizgisinde bulunan alanların temizlenmesi şu an gündemimizde. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Gerekli tebligatlar yapıldı. Çaykara Belediyesi tarafından öncelik olarak yürütülen bu faaliyetler şu an için çeşitli prosedürler ve hukuki süreçleri tamamlanarak devam ediyor. Hiçbir vatandaşı mağdur etmemek ve herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermemek adına hassas davranılıyor\" dedi. \'EN ÖNEMLİ EŞİK AŞILDI\' Doğa harikası Uzungöl\'ün gelecek nesillere korunup, kollanarak taşınması noktasında herkese birçok görev ve sorumluk düştüğüne işaret eden Ayrancı \"Burayı korumak, kollamak, geleceğe taşımak hepimizin görevidir. Amacımız buradaki turizmi istikrarlı bir hale getirmek ve geleceğe taşımak. Belli bir plan çerçevesinde, belli ölçülerde bu yapılaşmaya müsaade ederek buradaki konaklama imkânlarını turizm tesisi kalitesini arttırmak ve işletme kalitesini arttırarak hizmete yönelik faaliyetleri daha iyi bir noktaya getirmek de temel amacımız. Bunun için imar planı çok büyük önem arz ediyordu. Bence önemli eşiklerden bir tanesi aşıldı. Dolayısı ile hassas gidilmesi gerektiğini düşünüyorum\" diye konuştu. \'YIKIMLAR YENİ SEZONA YETİŞECEK\' Kaymakam Ayrancı, yapılması planlanan imar uygulamasının ve bahse konu belirlenen yapıların yıkım işleminin önümüzdeki yaz döneminde büyük bir çoğunluğu tamamlanmış olacağını söyledi. Yıkımlarda hukuki sürecin beklendiği için gecikme yaşandığını kaydeden Kaymakam Ayrancı şöyle konuştu: \"Kıyı kenar çizgisi içerisinde bulunan ve kamuya terk edilmiş alan içerisindeki yapıların yıkılması gerekiyor. Net bir sayı telaffuz etmemiz mümkün değil. Bir arsa içerisinde 3-4 yapı da olabilir, aynı arsa içerisinde tek bir yapı da. Ama temizlenecek alanlar belirli. Mülk sahiplerinin de bilgisi var. Onlar da zaten destekliyorlar. Buradaki en büyük avantajımız işletmecilerin, vatandaşın ve Uzungöl halkının bu anlamda bize destek olması. Kamuya terk edilmiş bir alansa burası, zaten ruhsatlı bir şekilde imar yapabileceği alan veriliyor. Koruma amaçlı imar planında dolayısı ile vatandaşta ruhsat alabileceği bir alana geçmek istiyor. Bu süreci tamamlamaya çalışıyoruz. Hassas gitmemizin sebebi, bazı mağduriyetlere sebebiyet vermemek ve telafisi olmayan hatalara yol açmamak. Bunun için dikkatli ve titiz ilerliyoruz. Bunun sonucunda da inşallah Uzungöl hak ettiği noktaya gelecektir. Hepimizin beklentisi o. Yıkımların başlayacağı net tarih söylemek mümkün değil. Tebligatlar ve bu tebligatlara yapılan belli başlı itirazlar var. Bizim dışımızda gelişen sebeplerden ötürü net tarih vermemiz söz konusu değil. Ama sezon öncesinde inşallah Uzungöl belli bir temizliğe kavuşmuş olacak. En hızlı şekilde çalışmaları tamamlamak için uğraşıyoruz.\" \'KESİN SONUÇ YOK\' Uzungöl\'de işletme sahibi Mehmet İnan, yıkımlarla ilgili kesin bir sonuç olmadığını dile getirerek \"Uzungöl\'de yapılan yıkımlarla alakalı daha önce de konuşulmuş durumlar vardı. Şu anda kesin bir sonuç yok. İmar uygulamaları devam ediyor. İmar planı çalışmaları tamamlandıktan sonra insanlara 2-3 yıl gibi plana dönüşme, yeni imara adapte süreci verilmesi takdirinde insanlarda kendini hazırlar ve toparlar. Böyle bir süreçte hareket etmemiz ve insanların kendini toparlaması daha iyi olur diye düşünüyorum\" ifadelerinde bulundu. Osmaniye\'den tatil için Uzungöl\'e gelen Mustafa Sazlıdere ise, \"Uzungöl çok güzel bir yer. Doğa harikası korunması gerekiyor. Çarpık yapılaşma çok fazla\" diyerek Uzungöl\'ün kapsamlı olarak koruma altına alınması gerektiğini kaydetti. UZUNGÖL Çaykara İlçesi\'ne 20 kilometre mesafedeki bin 250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz\'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı \'tabiat harikası\' bir yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl\'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları\'nda, Balıklıgöl çevresinde yaya yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor.