(Görüntülü Haber) Uzungöl'de turizm sezonu açıldı

Osman ŞİŞKO - Emre KOLTUK TRABZON- (DHA) TRABZON\'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl\'de bu yıl erken gelen baharla birlikte sezon açıldı. Uzungöl\'e hakim tepede yapılan, 300 metrekarelik gezinme alanı bulunduran seyir terası ile bu yıl farklı bir görünüme kavuşan Uzungöl, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Çaykara İlçesi\'ne 20 kilometre mesafedeki deniz seviyesinden bin 250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz\'in gözde turizm merkezi Uzungöl\'de, bu yıl erken gelen baharla birlikte sezon açıldı. Yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı \'tabiat harikası\' bir yer olması özelliğiyle öne çıkan Uzungöl, hakim tepede, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12\'inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan, 300 metrekarelik gezinme alanı bulunduran seyir terası ile bu yıl farklı bir görünüme kavuştu. Sezonu erken açan Uzungöl, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Bölgeye ilk gelenler Nevruz tatili dolayısıyla İranlı turistler oldu. Bahreyn ve Katar\'dan charter uçuşların başladığı Doğu Karadeniz\'e, Arap turistlerde önceki yıllarda olduğu gibi ilgi göstermeye başladı. Uzungöl kıyısında yürüyüş yapan, bisiklet binen turistler, fotoğraf çekerek dinlenme fırsatı bulunuyor. \'UZUNGÖL\'DE EKSİKLİKLER GİDERİLMELİ\' Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile turizm sezonunun erken açtıklarını ifade eden restoran işletmecisi Ahmet Özen, Uzungöl\'deki eksikliklere dikkat çekti. Özen, Gelen yabancı turisti karşılayacak, sıkıntısını giderecek kimse yok. Sadece otel işletmelerini muhatap alabiliyorlar. Bu konuya biraz daha ağırlık verilmesi gerekiyor dedi. Otel işletmecisi Süleyman Sezgin ise bölgedeki imar sorunlarına değinerek, Bizim de hatalarımız oldu, fakat geç gelen imar yüzünden Uzungöl biraz çarpık yapılaşmaya kurban verildi gibi duruyor. Burada da devletin kabahatinin olduğunu düşünüyorum. Eğer zamanında imar gelseydi, bu şekilde olmazdı. Uzungöl\'de ciddi bir talep var. Orta Doğu\'dan gelen misafirler burası için geliyor. Bu talebe karşılık olsun diye kurulmuş işletmeler var. Talep arttıkça biz de arzı arttırmak zorunda kaldık. Konaklama yetersiz kaldı. İmar olmayınca da böyle bir çarpık yerleşme oldu ifadelerini kullandı. \'KIŞ TURİZMİDE BAŞLAMALI\' Uzungöl Turizmi Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Akyüz de Uzungöl\'ün yaz turizminde olduğu gibi kış turizminde de ön planda olması gerektiğini belirtti. Akyüz, şöyle konuştu İki aylık bir sezon içerisinde bölge olarak çok zor durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle kayak turizmine, kış turizmine yönelik projelerin hayata geçirilmesini istiyoruz. Kış döneminde kapalıyız. 4 yıldızlı bir otel 4 ay, 5 ay iş yapamadığı için kapatmak zorunda kalıyor. İşletmelerin bu şekilde kapatması da çalışanlar konusunda da ciddi sıkıntılar yaratıyor. Bu ülke ekonomimiz açısından bir eksikliktir, kayıptır. Kış turizminin bir an önce hayata geçirilip bu sorunlarında ortadan kaldırılması gerekiyor. TTSO HEDEF 5 YILDA 3 MİLYON ARAP TURİST Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, yılda 500 bin dolayında Arap turistin ziyaret ettiği Doğu Karadeniz\'de gelecek 5 yılda hedefin 3 milyon Arap turist olduğunu açıkladı. Hacısalihoğlu, Bölgemiz cazip bir bölge. Dolayısıyla amacımız burada gelen turistlerimizi ilk olarak direkt uçuşlarla Trabzon\'a getirmek, buradan da diğer bölgedeki illere ziyaretlerini buradan başlatmak. Bu doğrultuda ilk başta biraz sıkıntı çektik. İlk yıllar direkt uçuşlar yok gibiydi daha sonra yavaş yavaş Suudi Arabistan ve o bölgedeki ülkelerden 10\'a yakın merkezden şehrimize direkt uçuşlar başladı. Bu artarak da devam ediyor. Bizim ilk hedefimiz 500 bin turistti. 2\'nci hedefimiz 3 milyon Arap turistti. 500 bin hedefe ulaştık, şimdi hedefimiz 3 milyon Arap turiste ulaşmak dedi. UZUNGÖL Çaykara İlçesi\'ne 20 kilometre mesafedeki denizden bin 250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz\'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı \'tabiat harikası\' bir yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl\'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları\'nda, Balıklıgöl çevresinde yaya yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor. Son dönemde imar kirliliği ile gündeme gelen Uzungöl\'de kaçak yapılar için Kentsel Dönüşüm Projesi planlanıyor.