(Görüntülü Haber) Üzüm üreticileri, bağlarını 'dolu file sistemi' ile koruyacak

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA) MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesiyle çevresindeki üzüm üreticileri, bağlarını, dolu olaylarından koruma amaçlı dolu file sistemi döşemeye başladı. Maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle üreticiler, dolu file sistemine devlet desteğinin verilmesini istedi. Sarıgöl ilçesi ile çevresinde olası doluya karşı hazırlık başladı. Dolu file örtü çalışmalarının temmuz ayının ortalarına kadar kalacağı belirtildi. Ancak üreticiler, masrafın üreticinin belini büktüğünü, devletten destek beklediklerini söyledi. Sarıgöllü üzüm üreticisi Ziraat Mühendisi Mehmet Menemen, \"75 dekarlık alanı örtü altına aldım. Bana maliyeti 100 bin TL. Bağıma aynı zamanda dolu sigortası yaptırdım. Devlet dolu fileye destek vermelidir. Hem devlet kazanacak, hem çiftçi kazanacak. Bakınız dolu zararında bize yüzde 25 ödeme yapılmakta. Oysa dolu file 8 yıl kullanılmakta\" dedi. Organik tarım yaptıklarını söyleyen Menemen, \"İyi tarım uygulaması yapılmaktadır. Kalıntısız üzüm yetiştirildiğinde ihracat daha kolay olacak. Bu hesaplandığında çiftçi ve TARSİM de kazançlı çıkacak. Bizler dış devletlere gittiğimizde üzüme destek verilmekte, satma garantisi, pazarlama garantisi, üzüme alma garantisi verilmekte. İlerleyen yıllarda ülkemizde bu imkanları görmek istiyoruz\" dedi. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Sarıgöl ve çevresinde 115 bin dekarlık alanda bağcılık yapıldığını, yılda 400-500 bin yaş üzüm elde edildiğini belirtti. Ülgen, \"Sarıgöl\'de 12 ayın 10 ayında çiftçilerimiz bağlarda çalışmakta. Üzüm kolay yetişen bir meyve değildir. Çok emek isteyen bir mahsuldür. Bağlarda gözler uyandığında, TARSİM don olayında zararı ödüyor. Biz istiyoruz ki kış aylarındaki don olaylarını da kapsama alınmasını istemekteyiz\" dedi.