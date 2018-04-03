T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Üzüm üreticileri, bağlarını 'dolu file sistemi' ile koruyacak

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Sarıgöl ilçesiyle çevresindeki üzüm üreticileri, bağlarını, dolu olaylarından koruma amaçlı dolu file sistemi döşemeye başladı

03 Nisan 2018 20:38

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA) MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesiyle çevresindeki üzüm üreticileri, bağlarını, dolu olaylarından koruma amaçlı dolu file sistemi döşemeye başladı. Maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle üreticiler, dolu file sistemine devlet desteğinin verilmesini istedi. Sarıgöl ilçesi ile çevresinde olası doluya karşı hazırlık başladı. Dolu file örtü çalışmalarının temmuz ayının ortalarına kadar kalacağı belirtildi. Ancak üreticiler, masrafın üreticinin belini büktüğünü, devletten destek beklediklerini söyledi. Sarıgöllü üzüm üreticisi Ziraat Mühendisi Mehmet Menemen, \"75 dekarlık alanı örtü altına aldım. Bana maliyeti 100 bin TL. Bağıma aynı zamanda dolu sigortası yaptırdım. Devlet dolu fileye destek vermelidir. Hem devlet kazanacak, hem çiftçi kazanacak. Bakınız dolu zararında bize yüzde 25 ödeme yapılmakta. Oysa dolu file 8 yıl kullanılmakta\" dedi. Organik tarım yaptıklarını söyleyen Menemen, \"İyi tarım uygulaması yapılmaktadır. Kalıntısız üzüm yetiştirildiğinde ihracat daha kolay olacak. Bu hesaplandığında çiftçi ve TARSİM de kazançlı çıkacak. Bizler dış devletlere gittiğimizde üzüme destek verilmekte, satma garantisi, pazarlama garantisi, üzüme alma garantisi verilmekte. İlerleyen yıllarda ülkemizde bu imkanları görmek istiyoruz\" dedi. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Sarıgöl ve çevresinde 115 bin dekarlık alanda bağcılık yapıldığını, yılda 400-500 bin yaş üzüm elde edildiğini belirtti. Ülgen, \"Sarıgöl\'de 12 ayın 10 ayında çiftçilerimiz bağlarda çalışmakta. Üzüm kolay yetişen bir meyve değildir. Çok emek isteyen bir mahsuldür. Bağlarda gözler uyandığında, TARSİM don olayında zararı ödüyor. Biz istiyoruz ki kış aylarındaki don olaylarını da kapsama alınmasını istemekteyiz\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Vehbi SARIHANSARIGÖL Manisa DHA MANİSA SarıgölMaliyetininSarıgölDoluAncakSarıgöllüZiraat Mühendisi Mehmet MenemenBanaTL BağımaDevletHemBakınızOysaOrganikMenemenKalıntısızBuTARSİMBizlerSarıgöl

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24