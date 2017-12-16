(Görüntülü Haber) Uzmanların reçetesinde artık arıdan gelen şifa 'Apiterapi' olacak

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL\'UN kestane balı üretim merkezi olan Beykoz, 1\'inci Ulusal Apiterapi Kongresi ve Türkiye-Ukrayna Apiterapi Zirvesi\'ne ev sahipliği yaptı. Uluslararası katılımlı kongrede bilim adamları son yılların gözde alternatif tıp yöntemlerinden \'Apiterapi\'yi anlattı. Apiterapi alanında uzmanlaşarak Apiterapi Merkezleri\'nde görev almak isteyen 20 doktor ise katıldıkları zirvede Sağlık Bakanlığı onaylı \'Apiterapi Eğitim Sertifikası\' aldı. Apiterapi Derneği, Beykoz Kaymakamlığı, Beykoz Belediyesi, Medipol Üniversitesi, Beykoz Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Yöntem işbirliğiyle Park Inn Radisson İstanbul Asia Hotel\'de düzenlenen kongreye, yurtiçi ve yurt dışından 150 bilim adamı katıldı. Kongrede Apiterapi Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. A. Timuçin Atayoğlu, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ahmet Yaser Müslümanoğlu, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Başkanı ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Yard. Doç. Dr. Mahmut Tokaç, Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanı Mehmet Zafer Kalaycı, Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Salim Öztürk ve bilim adamları Apiterapi\'nin ulusal ve uluslararası alanda sağlık ve ticaret açısından önemine değinen birer konuşma gerçekleştirdi. \'DOKTORLAR HASTALARINA REÇETE İLE APİTERAPİ SUNACAK\' Tamamlayıcı tıp olan Apiterapi için bal üreticilerine düşen görevin kaliteli arı ve arı ürünlerini doktorlara sunmak olduğunu belirten bal üreticisi Saim Ahmet Gürel bu sayede doktorların hastalarına sağlıklı ürünleri verebileceğini kaydetti. Gürel,?Modern tıpla beraber alternatif tamamlayıcı tıp olarak kullanılan kaliteli arı ürünlerini artık doktorlarımız hastalarına reçete ile sunacak. Hastanelerde Apiterapi bölümleri açılıyor. Arı ile tedavi yapılıyor. Bugün 20 doktor sertifikasını aldı? diye konuştu. \"SAHTE BALA DİKKAT\" Balın sahte olup olmadığının laboratuvar ortamında anlaşılabileceğini vurgulayan Ahmet Yaşar Dilmaç, tüketicilerin bazı kriterlerle de kaliteli balı sahte ballardan ayırabileceğini söyledi. Dilmaç, ?Tüketici bal alacağı zaman fiyat kriteri belirlemeli yani 35 Türk Lirası altında olan balın doğal olma ihtimali yoktur diyerek tüketicileri uyardı. \'PROPOLİSİN KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILIYOR\' Arı ürünlerinin insanları hastalıklardan koruduğuna dikkat çeken Dilmaç \'Arı ürünlerini ilk etapta koruyucu ürünler olarak tüketilmeli. Doğal üretim olduğu takdirde balı belli dozları aşmayacak şekilde şeker, astım ve bronşit gibi hastalıkları olan insanlar kullanabilir. Ayrıcaarıların bitki sap, yaprak ve tomurcuklarından topladığı güçlü antibakteriyel ve antioksidan etkilere sahip bir ürün olan propolisin kanser tedavisinde kullanımına yönelik ciddi çalışmalar yapılıyor? dedi. HASTALIK ÖNLEYİCİ VE TEDAVİ TAMAMLAYACI YÖNTEM: APİTERAPİ 16-17 Aralık tarihleri arasında devam edecek zirveyle toplumun Apiterapi konusunda bilinçlendirilmesi ve Apiterapi\'nin kullanım alanının yaygınlaşması amaçlanıyor. Sağlık Bakanlığı?nın destekleyici ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında onay verdiği Apiterapi; hem hastalık önleyici hem de tedaviyi tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılıyor. Arılardan elde edilen bal, polen, bal mumu, arı sütü, propolis, arı zehiri gibi ürünlerin sağlık koruyucu ve iyileştirici olarak kullanıldığı geleneksel bir terapi yöntemi olan Apiterapi, sağlıklı yaşamı desteklemek ve bazı kronik hastalıkların tedavisine de destek veriyor. Kongrede, Apiterapi tedavi yönteminin Apiterapi Merkezi?nde ve Apiterapi alanında uzmanlaşmış doktorlar tarafından yapılması gerektiğinin de altı çizildi.