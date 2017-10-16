(Görüntülü Haber) Uzmanlar bir güvercinin ölü güvercinini neden gagaladığını açıkladı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ\'de bir güvercin yanındaki ölü güvercini bir süre gagaladı. Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Yard.Doç.Dr. İsmail Ülger, güvercinlerin, yakınlarını yani eşlerini, arkadaşlarını kaybettiği zaman onu uyandırmak için bu eylemi yapabileceklerini söyledi. Merkez Melikgazi İlçesi Camii Kebir Mahallesi\'ndeki bir iş merkezinin çatısında bir güvercin, ölü güvercini gagalarken görüntülendi. Dakikalarca gagalamayı sürdüren güvercinin bu görüntüsü dikkat çekti. Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Hayvan Yetiştirme Ana Bilim Dalı Öğretim görevlisi Yard.Doç.Dr. İsmail Ülger, bu durumun güvercinlerde iki nedenin sonucu olabileceğini söyledi. Yard.Doç.Dr. Ülger, şöyle dedi: \"Birincisi içgüdüsel olarak bu eylemi yapmış olabilir. Çünkü yakın hissettiği için gagasıyla uyandırmaya çalışıyorüdur. Bu genelde ağırlıklı olarak görülen durum. Diğer bir başka neden ise, açlık olabilir. Açlık nedeniyle de bu eylemi yapabilir. Yine \'Kanibalizm\' olma ihtimali de var, ancak bu teşhis genelde stres altında olan hayvanlar için konulabilir. Örneğin tavukların kümeste alan darlığı ve ışıktan etkilenmeleri nedeniyle de olabilir. Bu da düşük bir ihtimal. Çünkü alan darlığı, ışık fazlalığı gibi nedenler burada söz konusu değil. Bu nedenle duygusal bir tepki, yani yakınını gagalayarak kendince uyandırmaya çalışma eylemi ağır basıyor.ö Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül de durumun ?Kanibalizmö belirtisi olabileceğini, ancak duygusal bir tepkinin daha ağır bastığını söyledi. Ergül, şöyle dedi: \"Kanibalizm; kanatlıların tüy çekme, baş, boyun, ibik, kloaka, parmak, kanat, kuyruk gibi kısımlarının gagalanması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Her yaştaki hayvanda görülebilir. Hayvanın aç kalması, strese girmesi, alan darlığı, sıkışıklık, gereğinden fazla aydınlatma bu rahatsızlığa neden olabilir. Ancak burada daha çok duygusal bir tepki olarak görülüyor. Yani gagalarıyla, yanında hareketsiz kalan eşini, arkadaşını uyandırmaya çalışıyor.\"