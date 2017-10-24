(Görüntülü Haber) Uzman onbaşıya saldırıyla ilgili 30 adrese baskın (2)

UZMAN ONBAŞI, HASTANEDE ŞEHİT OLDU Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi\'ndeki evinden dün sabah çıkarken, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Uzman Onbaşı Bilal Dicle, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Diyarbakır Valiliği\'nden yapılan açıklamada, Dicle Üniversitesi Hastanesi\'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Uzman Onbaşı Dicle\'nin şehit olduğu duyurularak, saldırıya ilişkin güvenlik güçlerinin operasyonlarının devam ettiği belirtildi. Şehidin ailesine başsağlığı da dilenen açıklamada, şöyle denildi: \"23 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 07.00 sıralarında mesaiye gitmek üzere evinden çıktığı esnada, Yenişehir İlçesi, Şehitlik Mahallesi, Yaradanakul Caddesi, Tekel Kooperatifi, Filiz Apt. önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır şekilde yaralanarak, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle, yapılan müdahaleye rağmen 24.10.2017 Salı günü saat 15.30 dolaylarında kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olayın faili veya faillerinin yakalanması amacıyla, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca başlatılan soruşturma ve güvenlik güçlerimiz tarafından başlatılan operasyonlar devam etmektedir. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bilal DİCLE’ye Allahtan rahmet kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz.\"