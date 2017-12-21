(Görüntülü Haber) Uzman çavuş Özkan, El Bab'da bulduğu kedi "Barış"ı İstanbul'da ilk kez ziyaret etti

Merve DUNDAR-Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA) - Uzman çavuş Ömer Özkan, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El Bab\'da bulduğu ve \"Barış\" ismini koyduğu kediyi İstanbul\'da ilk kez ziyaret etti. Uzman çavuş Ömer Özkan, Suriye\'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El Bab\'da bulup, baktığı ve \'Barış\' ismini verdiği kediyi Türkiye\'ye yollamıştı. İlk önce Gaziantep’teki Canlı Hayatı İyileştirme Derneği’ne yerleştirilen Barış\'ı Kırmızı Kedi Yayınevi sahiplenerek İstanbul\'a getirmişti. Özkan, Barış\'ı İstanbul\'da ilk kez ziyaret etti. 16 Ocak\'ta bulduğu kedinin o gün perişan halde olduğunu söyleyen Özkan, \"Suriye\'de görev yaparken bizim bulunduğumuz yerdeydi ve zor durumdaydı. Orada elimizden geldiğince ona baktık, korumaya çalıştık. Daha sonra içinde bulunduğumuz durum gereği çok fazla ilgilenemedik ve Türkiye\'ye gönderme kararı aldık. İlk olarak Gaziantep\'te Canlı Hayatı İyileştirme Derneği \'Barış\'a sahip çıktı. Oradayken bir kere ziyaret etme şansım oldu. Daha sonra ise Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından sahiplenildi ve İstanbul\'a getirildi. Ben de buraya getirildiğinden bu yana ilk kez ziyaretine geldim. İlk bulduğum haliyle şu an arasında büyük fark var. Çok iyi bakılmış\" diye konuştu. Kedinin ismini arkadaşlarıyla beraber koyduklarını belirten Özkan, \"Savaştan kurtardığımız için adını Barış koyduk. Ona başka isim vermek olmazdı\" dedi.