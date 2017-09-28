T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Uzman Çavuş, düğününde üniformasını giydi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 23 yaşındaki Sevgi Karadeniz ile evlenen 24 yaşındaki Uzman Çavuş Ahmet Altay, düğününde damatlık yerine askeri üniformasını giydi

28 Eylül 2017 15:29

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde 23 yaşındaki Sevgi Karadeniz ile evlenen 24 yaşındaki Uzman Çavuş Ahmet Altay, düğününde damatlık yerine askeri üniformasını giydi. Hakkari Fatihler Jandarma Özel Harekat Taburu\'nda görevli Zonguldak Ereğlili Uzman Çavuş Ahmet Altay, Sevgi Karadeniz Altay ile evlendi. Ereğli Belediyesi Sevgi, Barış, Dostluk Düğün Salonu\'nda yapılan düğünde Uzman Çavuş, damatlık yerine üniformasını giydi. Gelinlik giyen eşi ile el ele tutuşarak salona giren Altay\'ı askeri üniforma içinde gören davetliler duygulandı. Davetliler, Türk bayrağı taşıyan iki çocuğun arkasından yürüyerek salona girip ilk danslarını yapan çifti ayakta dakikalarca alkışladı. Ahmet Altay, salonda oturdukları masanın üzerine de birlikte görev yaparken şehit olan silah arkadaşlarının fotoğraflarını koydu. İşini çok sevdiğini söyleyen Altay, \"Bu yüzden taşımaktan onur duyduğum kamuflajımı düğünümde de giymek istedim\" dedi. Altay, şehit arkadaşlarını da unutmadığnı söyleyerek, \"Ben onlarla cephede savaştım. Ben onları şehit olurken yalnız bırakmadım. Onlar da beni düğünümde yalnız bırakmadı\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan KABATEPEEREĞLİ Zonguldak DHA ZONGULDAK EreğliSevgi KaradenizUzmanAhmet AltayHakkari Fatihler JandarmaHarekat TaburuZonguldak Ereğlili UzmanAhmet Altay Sevgi Karadeniz AltayEreğli Belediyesi Sevgi Barış Dostluk Düğün Salonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24