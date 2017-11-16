(Görüntülü Haber) Uzman çavuş arkadaşını 'Otomobili çek' deyip, küfrettiği için öldürdü

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN(Adana), (DHA)- ADANA\'nın Kozan İlçesi\'nde, 32 yaşındaki Erkan Özkozanoğlu, sosyal medya üzerinden ilçe manzaralı canlı yayın yapan arkadaşı Jandarma Uzman Çavuş 22 yaşındaki Mustafa Kara\'nın yanına otomobille geldi. Özkozanoğlu, kendisine küfredip, \'Otomobili çek\' diyen Kara\'yı tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olay, gece saatlerinde, Kozan-Feke yolu Sıralık mevkisinde meydana geldi. Görev yaptığı Mardin\'den izne gelen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kara, iddiaya göre, halasının oğlu Sinan Koçak ve 2 arkadaşıyla yol kenarında alkol almaya başladı. Park ettikleri otomobilden inen Kara, ilçe manzarasını gösterip, sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki hesabından canlı yayın yapmaya başladı. Kara\'nın şarkı söyleyip, eğlendiği sırada, besici arkadaşı Erkan Özkozanoğlu da olay yerine geldiği otomobilini uzman çavuşun yanına park etti. Alkollü olduğu ileri sürülen Kara, \"Otomobili çek\" diyerek, Özkozanoğlu\'na çıkıştı. Özkozanoğlu da, \"Mühim değil, çekelim\" dedi. Bunun üzerine uzman çavuş, Özkozanoğlu\'na küfretti. Bunun üzerine sinirle otomobilden inen Özkozanoğlu, üstündeki ruhsatsız tabancayı çıkararak, Kara\'ya ateş edip, olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan uzman çavuş için arkadaşları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, Kara\'nın öldüğünü belirledi. Kuzeninin cesedi başında bekleyen Sinan Koçak ile Kara\'nın 2 arkadaşı, ifadelerine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğü(ne götürüldü. Olayın ardından kaçan Erkan Özkozanoğlu\'nun polis tarafından arandığı belirtildi.