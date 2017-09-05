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(Görüntülü Haber) Üzerine briket devrilen işçi yaralandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da inşaatta çalışırken kamyondan indirdiği briketlerin üzerine devrildiği 50 yaşındaki İsmet Eskici yaralandı

05 Eylül 2017 01:29

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN\'da inşaatta çalışırken kamyondan indirdiği briketlerin üzerine devrildiği 50 yaşındaki İsmet Eskici yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Adıyaman- Malatya Karayolunda bulunan bir inşaatta meydana geldi. Kamyondan indirdiği briketler üzerine devrilen İsmet Eskici yaralandı. Briketlerin altında kalan Eskici, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Eskici\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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