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(Görüntülü Haber) Üzerinde uyuşturucu bulunan otobüs şoförü gözaltına alındı

  Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA FATİH Eminönü’nde uygulama yapan trafik polisleri durdukları özel halk otobüsü şoförünün sürücü kimliğinin sahte olduğunu tespit etti

18 Nisan 2018 20:10

 

Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

FATİH Eminönü’nde uygulama yapan trafik polisleri durdukları özel halk otobüsü şoförünün sürücü kimliğinin sahte olduğunu tespit etti. Şoförün yapılan üst aramasında da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri bugün Eminönü\'nde halk otobüslerine yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimde ekipler, bir özel halk otobüsünü durdurdu. Sürücü T.Ö.’nün yapılan kontrollerde sürücü kimliğinin sahte olduğu anlaşıldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Sirkeci Polis Merkezi\'ne götürüldü.

 

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