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(Görüntülü Haber) Üzerinde 1 yazan yumurta, görenleri şaşırtıyor

Mehmet OKUR SİLİFKE(Mersin), (DHA) Mersin'in Silifke ilçesinde üzerinde 1 rakımına benzeyen kabartma bulunan yumurta görenlerin şaşırttı

13 Şubat 2018 19:59

Mehmet OKUR SİLİFKE(Mersin), (DHA) Mersin\'in Silifke ilçesinde üzerinde 1 rakımına benzeyen kabartma bulunan yumurta görenlerin şaşırttı. Silifke ilçesinde yumurta satarak geçimini sağlayan Ayşe Civelek\'in tavuklarından biri üzerinde 1 rakamına benzeyen kabartma bulunan yumurta yumurtladı. 25 yıldır yumurta sattığını söyleyen Ayşe Civelek, ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. Civelek, Yumurta satarak geçimimi sağlıyorum. 25 yıldır ilk defa böyle bir şey gördüm. Üzerinde 1 yazan yumurtayı görünce şoke oldum. Yumurtanın normal fiyatı 1 lira ancak bunu bin liradan satacağım. Bin lirayı getiren üzerinde 1 lira yazan yumurtayı götürür dedi.

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