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(Görüntülü Haber) Uyuşturucuya karbon kağıtlı önlem

Çağlar ÖZTÜRK-ADANA,(DHA) ADANA'da kadın çantaları içinde karbon kağıdına sarılmış, 18 bin 226 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

01 Aralık 2017 13:33

Çağlar ÖZTÜRK-ADANA,(DHA) ADANA\'da kadın çantaları içinde karbon kağıdına sarılmış, 18 bin 226 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi\'nde bulunan bir işyerinde uyuşturucu olduğu ihbarını alan polis harekete geçti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim polisleri, işyerine baskın düzenledi. Polis iş yerinde narkotik köpeği \'Şans\' ile arama yaptı. Şans\'ın tepki verdiği 4 kadın çantası polis tarafından incelendi ancak herhangi bir şeye rastlanmadı. Kolileri açan polis, çantaların içinde bir şey olmadığını gördü. Bu sırada, kadın polis çantalarını alt kısmında bulunan astarların normalden farklı bir yapıda olduğunu fark edince detaylı aramaya geçildi. Kadın polis, astarların içinde karbon kağıdına sarılı, uyuşturucu hapları buldu. Zanlıların, hapların sevkiyat sırasında X-RAY cihazında görülmemesi için bu yöntemi kullandıkları anlaşıldı. 49 kadın çantasının içinde ele geçen 18 bin 226 adet uyuşturucu hapa el konuldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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