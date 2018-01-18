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(Görüntülü Haber) Uyuşturucudan gözaltına alındı, sağlık kontrolüne 7 aylık bebeğiyle geldi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA merkezli 4 ilde, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 29 kişi gözaltına alındı

18 Ocak 2018 14:38

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA merkezli 4 ilde, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 29 kişi gözaltına alındı. Eşiyle birlikte gözaltına alınan Kader G. (22), sağlık kontrolünden geçirilmek üzere, hastaneye kucağında 7 aylık bebeğiyle geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından sabah saatlerinde yaklaşık 150 polisle Konya merkezli İstanbul, Manisa ve Karaman\'da daha önce belirlenen 37 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. UYUŞTURUCUYU ÇOCUK BEZİNE SARMIŞ Operasyonlarda, \'Ares\' ve \'Oskar\' adlı eğitimli köpekler de kullanıldı. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda; satışa hazır, paketler halinde esrar, eroin ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden Kaygusuz K.\'nin evinde yapılan aramada ise çocuk bezine sarılmış 200 gram eroin bulundu. KUCAĞINDA BEBEKLE HASTANEYE GELDİ Merkez Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi\'nde, bir eve yapılan baskında ise Onur A. (22), dini nikahla birlikte yaşadığı Kader G. ile beraber gözaltına alındı. Çiftin evinde yapılan aramada, yastıkların arasına gizlenmiş esrar ele geçirildi. Kader G.\'nin, sağlık kontrolüne kucağında 7 aylık erkek bebeğiyle geldiği görüldü.

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