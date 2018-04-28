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(Görüntülü Haber) Uyuşturucu tacirlerinden adres şaşırtma taktiği

BURSA, (DHA)- BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

28 Nisan 2018 19:39

BURSA, (DHA)- BURSA\'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerdin, olası bir operasyonda adres şaşırtmak amacıyla evlerden bazılarına aynı kapı numarasını verdikleri ortaya çıktı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 9 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarla üzerlerinde yapılan aramalarda 110 gram metamfetamin, 120 ecstasy hap, 20 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır 7 çıkı halinde 15 gram esrar, 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. ŞÜPHELİLERDEN ADRES ŞAŞIRTMA TAKTİĞİ Şüphelilerin, adres şaşırtmak amacıyla bazı evlere aynı kapı numarasını koyarak olası bir polis baskınına karşın önlem aldığı ortaya çıktı. Emniyete götürülen şüphelilerden D.A. ve T.C. hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmaktan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen E.A., T.D, G.Ö., E.K., Ç.K. ve T.K.\'nın ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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