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(Görüntülü Haber) Uyuşturucu şüphelileri adliyede

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 12'si adliyeye sevk edildi

23 Ekim 2017 14:34

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 12\'si adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de katılımıyla geçen cuma günü uyuşturucu suç gruplarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 600 gram esrar, 329 gram skunk, 17 gram metamfetamin, 14 gram bonzai, 10.68 gram eroin, 3 bin 337 Ecstacy hap ile 3 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde imalatında kullanılan amonyak pet şişe, 2 telsiz, 4 uyuşturucu alımında kullanılan aparat, ruhsatsız 2 av tüfeği, 71 fişek, 1 kuru sıkı tabanca ve 1 pala ele geçirildi. Şüpheliden biri Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, sorgulamaları tamamlanan 1\'i kadın 12 şüpheli ise bugün \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.
 

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