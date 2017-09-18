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(Görüntülü Haber) Uyuşturucu satıcılarına 2 ayrı operasyon

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda Ankara'dan Kayseri'ye 274 gram metamfetamin getirdiği öne sürülen 35 yaşındaki Y

18 Eylül 2017 21:31

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda Ankara\'dan Kayseri\'ye 274 gram metamfetamin getirdiği öne sürülen 35 yaşındaki Y.B. yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyondan batı illerinden sağladığı uyuşturucuyu Kayseri\'de getirdiği belirtilen M.B., Kayseri- Ankara karayolu girişindeki Boğazköprü\'de oluşturulan denetim noktasında polis tarafından durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 2 poşet içine gizlenmiş 274 gram metamfetamin ele geçirildi. M.B., polis tarafından gözaltına alındı. Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullandıkları belirlenen 23 yaşındaki G.T., 28 yaşındaki Y.K. ve 32 yaşındaki M.U. yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişinin aracında ve üzerinde yapılan aramada 2 parça halinde Metamfetamin, 1 parça halinde esrar ve 4 parça halinde Bonzai bulundu. Yakalanan 3 kişiden Y.K. ile M.U., uyuşturucu madde kullanmak suçundan haklarında işlem yapılarak salıverildi. G.T. ise uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındı.

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