(Görüntülü Haber) Uyuşturucu madde şüphelileri adliyede

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polis ekiplerinin durumlarından şüphelenerek durdurdukları 2 ayrı araçta 9 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi, 252 adet Ecstacy hap ile 92 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Şirintepe Mahallesi\'nde durdurdukları bir araç içerisinde 9 gram Metamfetamin maddesi ele geçirdi. Araç sürücüsü 28 yaşındaki M.Ö. gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çamlıca Mahallesi\'nde de durdurdukları araçta 252 adet Ecstacy hap ve 92 gram esrar ele geçirdi, 38 yaşındaki B.G. ve 30 yaşındaki Z.G.\'yi gözaltına aldı. Şüpheliler B.G., Z.G. ve M.Ö. götürüldükleri Emniyet Müdürlüğü\'nde yapılan sorgulamalarının ardından \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.