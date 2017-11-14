(Görüntülü Haber) Uyuşturucu hapla yakalanıp, tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'ndeki bir minibüsü durduran jandarma, kontrol ettiği yolculardan Çetin Gökdel (54) üstünde 150 uyuşturucu hap ele geçirdi. Çevresinde \'uyuşturucu baronu\' diye bilindiği öğrenilen Çetin Gökdel, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karşıyaka Mahallesi\'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Gökdel\'i yakalamak için geçen pazar günü operasyon düzenledi. Çevresinde \'uyuşturucu baronu\' olarak tanındığı öne sürülen Çetin Gökdel, yolcu olarak bindiği minibüste yakalandı. Jandarma ekipleri, kontrol ettiği Ç.G.\'nin üzerinde 150 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan ve sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Gökdel tutuklandı.