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(Görüntülü Haber) Uyuşturucu baskını yapılan işyerinde FETÖ kitapları bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da işyerinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan polis, satışa hazır esrar ve Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait yayınlar ele geçirdi

11 Ekim 2017 21:32

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da işyerinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan polis, satışa hazır esrar ve Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) ait yayınlar ele geçirdi.

Merkez Seyhan İlçesi Tepebağ Mahallesi\'ndeki bir pasajda bulunan dükkanda uyuşturucu satıldığı ihbarını alan polis, baskın yaptı. Yapılan aramalarda 479 gram esrar, 41 satışa hazır esrar, 74 uyuşturucu hap ile FETÖ\'ye ait çok sayıda kitap ve dergiler ele geçirdi. Operasyonda Murat B. (43), Fırat B. (22), Hakan B. (45) ve Sırdar B. (53) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, Sıdar B. ve Fırat B. tutuklandı. Murat B ve Hakan B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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