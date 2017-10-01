(Görüntülü Haber) Uygur Türkleri, şiddeti protesto etti

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, Doğu Türkistan\'daki Müslümanlar\'a yönelik şiddeti protesto etmek için toplanan Uygur Türkleri, tarihi Taşköprü üzerinden Seyhan Nehri\'ne karanfil bıraktı. Çin\'in, Doğu Türkistan\'daki Müslümanlar\'a yönelik şiddet uyguladığını söyleyen Uygur Türkü Osman Turan, beraberindeki kadın ve çocuklar ile Taşköprü üzerinde yürüdü. Ellerindeki Türk ve Türkmen bayraklarıyla slogan atan grup, Uygur topraklarındaki işgalin son bulmasını istedi. Grup adına konuşan Osman Turan, katliamın her geçen daha büyük boyutlara ulaştığını belirterek, \"Topraklarımızda özgürce dil ve dinimizi yaşamak istiyoruz. İşgal son bulsun, tüm dünya bunu duysun\" dedi. Açıklamanın ardından şehit olanlar için Kuran-ı Kerim okundu. Grup daha sonra Seyhan Nehri\'ne karanfil bıraktıktan sonra dağıldı.