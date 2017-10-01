T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Uygur Türkleri, şiddeti protesto etti

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, Doğu Türkistan'daki Müslümanlar'a yönelik şiddeti protesto etmek için toplanan Uygur Türkleri, tarihi Taşköprü üzerinden Seyhan Nehri'ne karanfil bıraktı

01 Ekim 2017 17:09

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, Doğu Türkistan\'daki Müslümanlar\'a yönelik şiddeti protesto etmek için toplanan Uygur Türkleri, tarihi Taşköprü üzerinden Seyhan Nehri\'ne karanfil bıraktı. Çin\'in, Doğu Türkistan\'daki Müslümanlar\'a yönelik şiddet uyguladığını söyleyen Uygur Türkü Osman Turan, beraberindeki kadın ve çocuklar ile Taşköprü üzerinde yürüdü. Ellerindeki Türk ve Türkmen bayraklarıyla slogan atan grup, Uygur topraklarındaki işgalin son bulmasını istedi. Grup adına konuşan Osman Turan, katliamın her geçen daha büyük boyutlara ulaştığını belirterek, \"Topraklarımızda özgürce dil ve dinimizi yaşamak istiyoruz. İşgal son bulsun, tüm dünya bunu duysun\" dedi. Açıklamanın ardından şehit olanlar için Kuran-ı Kerim okundu. Grup daha sonra Seyhan Nehri\'ne karanfil bıraktıktan sonra dağıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANA Doğu Türkistan MüslümanlarUygur TürkleriTaşköprüSeyhan NehriDoğu Türkistan MüslümanlarUygur Türkü Osman TuranEllerindeki TürkTürkmenUygurGrupOsman TuranAçıklamanınKuranı Kerim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24