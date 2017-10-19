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(Görüntülü Haber) Uygulamada tabanca ile yakalandı, polise direndi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Mobil Park Polisi' ilk denetimde Aykut Ö

19 Ekim 2017 20:23

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan \'Mobil Park Polisi\' ilk denetimde Aykut Ö.\'nün üzerinde ruhsatsız tabanca buldu. Polisleri tehdit ederek direnen şüpheli ve yanındaki kimliği tespit edilemeyen kişi, çıkan arbedenin ardından gözaltına alındı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde vatandaşların parklarda rahat oturabilmesi, spor yapabilmesi ve çocukların rahat oyun oynayabilmeleri amacıyla oluşturulan \'Mobil Park Polisi Projesi\' hayata geçirildi. İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde de toplam 3 ekip halinde hizmet veren ekipler, bugün ilk uygulamasını gerçekleştirdi. İlk olarak İlkadım İlçesi\'nde bulunan Anıt Park\'ta uygulama yapan polislere çevik kuvvet, motorlu yunus ve asayiş ekip polisleri destek oldu. Parklarda şüpheliler üzerinde uygulama yaparak GBT sorgulaması yapan polisler, vatandaşları da yaptıkları görevle ilgili bilgilendirdi. Uygulamada üzerinde ruhsatsız tabanca yakalanan Aykut Ö., polislerden kaçmak istedi. Kısa sürede etkisiz hale getirilen şüpheli, polisleri tehdit ederek direnmesi üzerine 15 dakika süren arbedenin ardından yanında bulunan ve kimliği tespit edilemeyen kişiyle beraber gözaltına alınarak polis aracıyla Gazi Polis Merkezi\'ne götürüldü. Kurulan ekip ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, \'Mobil Park Polisi\' projesi uygulaması ilimizde bugün itibariyle İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde de toplam 3 ekip halinde faaliyete geçirilmiştir\" dedi.

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