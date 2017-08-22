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(Görüntülü Haber) Üstüne yıldırım düşen çiftçi öldü

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Akhisar İlçesi'nde bağda çalışan 36 yaşındaki Bayram Altıntaş, yıldırım düşmesi sonucu öldü

22 Ağustos 2017 21:44

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Akhisar İlçesi\'nde bağda çalışan 36 yaşındaki Bayram Altıntaş, yıldırım düşmesi sonucu öldü. Akhisar ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Gökçeköy Mahallesi\'nde oturan çiftçi dün öğleden sonra bağda üzüm sererken birden hava bozdu. Gök gürültüsü ve şimşekler çakarken evli ve 2 çocuk babası Bayram Altıntaş\'a yıldırım isabet etti. Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Altıntaş\'ın öldüğü belirlendi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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