(Görüntülü Haber) Usta Edebiyatçı “Sabahattin Ali” Şişli'de anıldı

İSTANBUL, (DHA)-ŞİŞLİ Belediyesi, Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde Sabahattin Ali anmasına ev sahipliği yaptı. Tiyatrocu Levent Üzümcü’nün anlatımıyla Sabahattin Ali’nin hayatı, şiirleri ve Türkiye’de aydın olmanın zorlukları ele alındı. Sabahattin Ali’nin ölümünün 70. yıl dönümü için düzenlenen anma etkinliğinde ilk olarak Sabahattin Ali’nin yaşam öyküsü anlatıldı. Usta edebiyatçının şiirleri okundu ve unutulmaz eserleri konuşuldu ve sanatçının günümüze yansıyan bestelenmiş çok sayıda şiiri seslendirildi. ŞİİRLERİ BESTELENDİ, MİLYONLARIN GÖNLÜNDE TAHT KURDU Sabahattin Ali’nin Leylim Ley, Göklerde Kartal Gibiyim, Çocuklar Gibi, Aldırma Gönül, Ben Sana Vurgunum, Dağlar, Geçmiyor Günler, Bir Yürek Kaldı Avucumda, Kara Yazı, Benimsin Diyemediğim ve Melankoli gibi unutulmaz eserleri, müzisyen Coşkun Öz ve orkestrası tarafından seslendirildi. Türk toplumuna mal olan eserler izleyenlerden büyük alkış aldı. İki saat süren etkinlik sanat severlerin hem kulağının pasını sildi hem de edebiyat tarihimizin önemli isimlerinden Sabahattin Ali’yi anma fırsatı verdi. ( FOTOĞRAF- GÖRÜNTÜ)