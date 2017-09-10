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(Görüntülü Haber) Üst geçidi kullanmadı, otomobil çarptı...

Hasan YILDIRIM / Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, (DHA) D-100 karayolundan Çağlayan metrobüs durağına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

10 Eylül 2017 14:23

Hasan YILDIRIM / Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, (DHA) D-100 karayolundan Çağlayan metrobüs durağına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayağı kırılan yaralı, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza, D-100 karayolu Çağlayan metrobüs durağı karşısında saat 08.30 sıralarında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolundan yolun karşısındaki Çağlayan metrobüs durağına geçmek isteyen Mesut Aslan\'a, Yaşar Dokumacı\'nın kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlerin dibine savrulan Mesut Aslan\'ı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ayağı kırılan yaya, acılar içinde ambulansı bekledi. Ambulansın gelmesiyle yaralı Mesut Aslan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. \"100 METRE İLERİDEKİ ÜST GEÇİTTEN GEÖMEDİ.HAYATININ HATASINI YAPTI\" Yaralıya yardımcı olan Namık Metin \"100 metre ileride üst geçit var. Üst geçitten geçmedi.Ben metrobüsteydim. Kazayı görünce hemen indim.Biz de kendimizi tehlikeye atarak yardımcı olduk. Vuran otomobil de durdu. Buradan D-100 karayolundan geçerek metrobüs durağına geçmeye çalıştı. Bence hayatının hatasını yaptı\" dedi.

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