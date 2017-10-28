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(Görüntülü Haber) Üsküdar'da çatı yangını

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA - Üsküdar'da bir binanın çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu

28 Ekim 2017 12:56

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA - Üsküdar\'da bir binanın çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. 

Üsküdar, Çengelköy Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.  Kıvılcımları farkeden çevre sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan itfaiye bir yandan yangına müdahale etti, bir yandan da polis ekipleriyle birlikte megafonla evlerinde uyuyan sakinleri uyandırdı. Binada kalan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi. Alevler yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın çatısında maddi hasar oluştu. 

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