(Görüntülü Haber) Üsküdar'da "Kudüs" protestosu

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Üsküdar Meydanı\'nda toplanan kalabalık , ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını protesto etti. Eylemde İsrail ve ABD bayraklarını yaktı. Cuma namazı sonrası yüzlerce kişi, Üsküdar Meydanı\'nda biraraya geldi. Kalabalık, \"Katil İsrail, işbirlikçi ABD\", \"Kudüs bizimdir, bizim kalacak\", \"Kudüs\'e selam, direnişe devam\" şeklinde sloganlar atıp tekbir getirdi. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, \"Kudüs kırmızı çizgimizdir\", \"Kudüs Müslümanların şerefidir\", \"Kudüs Daavamızdır\" yazılı dövizler taşıdı. Eylemde İsrail ve ABD bayrakları yakıldı. Açıklamaların ardından kalabalık alandan ayrıldı.