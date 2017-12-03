(Görüntülü Haber) Uşak'ta kayıp adamı arama çalışmaları sürüyor

Özkan YAVAŞ/UŞAK, (DHA) - UŞAK\'ın Sivaslı ilçesinde, 5 gün önce gezmek için evden çıkıp, bir daha da kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki Şaban Çakar\'ı arama çalışmaları sürüyor.



Selçikler beldesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Şaban Çakar, geçen 27 Kasım\'da gezmek için evden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Yakınları, olaydan 2 gün sonra durumu polise bildirdi. Polis, son olarak Sivaslı ilçesindeki Evrenli Parkı yakınlarında görüldüğü iddia edilen Çakar\'ı bulmak için çalışma başlattı. Aramalarını kırsal alanda yoğunlaştıran polis, AFAD\'tan destek istedi. AFAD ve polis ekiplerinin arama çalışmalarına, jandarma ekipleri de drone ile destek verdi.



Şaban Çakar\'ın çocukları Önder ve Murat Çakar\'ın da katıldığı bugünkü çalışmalarda, mesire alanı içerisinde bulunan Evrenli Göleti\'nde, bot ve kancayla arama yapıldı. Daha sonra, kullanılmayan bir eğlence merkezi önündeki bir havuz, vidanjör aracılığıyla boşaltıldı.



Havanın kararmasıyla son verilen çalışmalara, Ankara\'dan gelen bir kadavra köpeği ile dalgıç polislerin de katılımıyla yarın devam edileceği bildirildi.