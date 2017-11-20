(Görüntülü Haber) Uşak'ta kargoyla uyuşturucu hap sevkiyatına 6 gözaltı

UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ta polis tarafından yapılan operasyonda, kente kargoyla uyuşturucu hap getirdikleri iddiasıyla 1\'i kadın 6 kişi gözaltına alındı. Uşak Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Polis, şüphelilerden R.K.\'nın, İzmir\'den temin edilen uyuşturucu hapları bir kargo şirketi aracılığı ile Uşak\'a getireceğini öğrendi. Önlem alan polis, kargonun Uşak\'a gelmesinin ardından, teslim almaya gelen B.O. ve kendisini otomobille getiren R.K.\'yı yakaladı. Kargodan alınan paketi inceleyen polis, 998 uyuşturucu hap ele geçirdi. R.K.\'nın evinde de 1 uyuşturucu hap ve 2 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheliyle bağlantılı olduğu belirlenen Ö.A., E.A. ve M.K. de yakalandı. Ayrıca hapları temin edip Uşak\'a gönderen O.K. de İzmir\'de düzenlenen operasyonla yakalanarak Uşak\'a getirildi. Sonradan gözaltına alınların üzerinden de toplam 15 uyuşturucu hap ve 42 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda toplam 1014 uyuşturucu hap ile 44 gram esrar ele geçirilirken, gözaltı işlemleri tamamlanan R.K., B.O., Ö.A., M.K., E.A. ve O.K. adliyeye sevk edildi.