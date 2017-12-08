(Görüntülü Haber) Ürünleri yanlarında getirdikleri market poşetlerine koyup, ücret ödemeden çıktılar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, bir markete giren 2 kişi, aldıkları ürünleri yanlarında getirdikleri aynı işyerine ait poşetlere doldurup, ücret ödemeden çıkıp gitti. Olay güvenlik kameralarına yansırken, biri kadın, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bir marketler zincirinin Düzce\'deki şubesine gelen 2 kişi, alışveriş arabasını alarak reyonların arasında gezmeye başladı. Şüpheliler, aldıkları ürünleri yanlarında getirdikleri aynı markete ait poşetlere doldurup, alışveriş arabasına koydu. Daha sonra şüpheliler, içi dolu poşetlerle ücret ödemeden kasadan geçip gitti. Yapılan sayımda kasada eksik çıkmasının ardından güvenlik kameraları incelendi. İncelemede, şüphelilerin aldıkları ürünlere para vermeden marketten çıktıkları belirlendi. Market yetkililerinin şikâyeti üzerine harekete geçen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.