(Görüntülü Haber) Urla'da üniversite yerleşkesinden denize akan fuel oil, kirliliğe neden oldu -3 (Dekan vekili açıklama)

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Urla ilçesinde dün akşam, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi\'nde ısınmada kullanılan 5.5 tonluk yakıt tankının vanasından sızan fuel oil, yağmur tahliye kanalıyla iskelede denize aktı. Yoğun yağmur nedeniyle sabah başlayan çalışmalarda, kirliliğe neden olan yakıtın temizlenmesi için liman kapatıldı. Solvent barlar ve petlerle yakıtın temizlenmesi için çalışmalara başlandı.



Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Urla Yerleşkesi\'nde ısınmada kullanılan fuel oil tankının vanasındaki arıza sızıntıya neden oldu. Dün akşam, buradan sızan yakıt, yağmur suyu tahliye kanalıyla, Urla\'da teknelerin de bağlı bulunduğu iskeleye aktı. İlçe sakinlerinin ihbarıyla hem üniversite hem de özel bir firma temizleme çalışmalarına başladı. Yoğun yağmur nedeniyle sabah başlayan çalışmalarda, ilk olarak iskelenin giriş bölümünden yakıtın açık denize yayılmaması için solvent barlarla kapatıldı. Ayrıca su yüzeyine özel maddeden yapılmış olan petler atıldı. Barlar ve petlerin, deniz suyunu çekmediği sadece fuel oil gibi petrol ürünlerini çekmek için özel olarak yapıldığı belirtildi.



İskelede demirli bulunan 80 tekne de kirlilikten etkilendi. Teknelerin alt bölümleri yakıttan kirlendi. Üniversitenin teknelerin temizliği için sahipleriyle bağlantıya geçtiği öğrenildi. Temizlik çalışmalarını sürdüren şirketin Ege Bölge Koordinatörü Eymen Gök, çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürdüklerini, en kısa sürede de denizi tamamen temizleyeceklerini ifade etti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nün de konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.



\'SEVİNDİRİCİ OLAN BALIK ÖLÜMÜ YAŞANMAMASI\'



Urla Yelken Kulübü Başkanı Ümit Karapança, dün akşam saatlerinde olayı öğrendiklerinde bölgeye geldiklerini, hava şartlarından dolayı çalışmaların sabah saatlerinde başladığını belirterek, \"Deniz suyunun soğuk olması nedeniyle kimsayal maddenin ayrışmasının geç olması bizim için avantaj. Yaklaşık bir aylık sürede denizin tamamen temizleneceğini düşünüyoruz. Kaba temizlik bir haftada bitecektir. Sevindirici olan, şu ana kadar balık ölümünün yaşanmaması\" dedi.



