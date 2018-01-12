(Görüntülü Haber) Urla’da denize akan fueloil, kirliliğe neden oldu

İZMİR\'in Urla ilçesinde Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi\'ndeki yakıt tankınını vanasından sızan fueloil, yağmur tahliye kanalıyla iskelede denize aktı. Kirliliğe neden olan yakıtın temizlenmesi için liman kapatıldı. Solvent barlar ve petlerle yakıtın temizlenmesi için çalışmalara başlandı.



Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Urla Yerleşkesi\'nde ısınmada kullanılan fueloil tankının vanasındaki arıza sızıntıya neden oldu. Buradan sızan yakıt, yağmur suyu tahliye kanalıyla, Urla\'da teknelerin de bağlı bulunduğu iskeleye aktı. Dün akşam saatlerinde yaşanan bu olay sonrasında, vatandaşların ihbarıyla hem üniversite hem de özel bir firma temizleme çalışmalarına başladı. İlk olarak iskelenin giriş bölümünden yakıtın açık denize yayılmaması için solvent barlarla kapatıldı. Ayrıca su yüzeyine özel maddeden yapılmış olan petler atıldı. Barlar ve petlerin, deniz suyunu çekmediği sadece fueloil gibi petrol ürünlerini çekmek için özel olarak yapıldığı açıklandı. İskelede demirli bulunan 80 tekne de, kirlilikten etkilendi. Alt bölümleri yakıttan dolayı kirlendi. Üniversitenin teknelerin temizliği için de sahipleriyle bağlantıya geçtiği öğrenildi. Temizlik çalışmalarını sürdüren şirketin Ege Bölge Koordinatörü Eymen Gök, çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüklerini, en kısa sürede de denizi tamamen temizleyeceklerini ifade etti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nün de konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.