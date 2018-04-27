(Görüntülü Haber) Urla Enginar Festivali'ne yoğun ilgi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de 3 gün sürecek 4\'üncü Uluslararası Urla Enginar Festivali, Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğradı. Gösterilen ilgi, festival süresince yaklaşık 700 tezgahta satış yapacak üreticileri de memnun etti. Urla Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü ile Urla’ya gönül verenler tarafından düzenlenen 4\'üncü Uluslararası Urla Enginar Festivali yoğun bir katılımla başladı. Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Aziz Kocaoğlu, Urla Belediye Başkanı CHP’li Sibel Uyar, Urla Kaymakamı Önder Can, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, CHP eski İl Başkanı Alaattin Yüksel, oyuncu Engin Hepileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 27-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında Urla’nın meydanı ve sokakları 3 gün boyunca mutfak atölyeleri, yemek tadımları, sanat atölyeleri, söyleşiler ve müzik dinletilerine ev sahipliği yapacak. Jandarma Kavşağı’ndan Urla Cumhuriyet Meydanı’na kadar kortej yürüyüşüyle başlayan program İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu\'nun zeybek gösterisi ile devam etti. Urla Ziraat Odası Başkanı Nurettin Kılınç, çiftçilerin huzur, birlik beraberlik içinde üretim yapmaya devam ettiklerini belirterek destekleri nedeniyle Urla Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. \'EL ELE VERİP BİR ÇIĞIR AÇTIK\' Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, 4 yıl önce bir hayal kurarak festival düzenlemeye başladıklarını söyleyerek, \"Bu festivalin çıkış noktası, günden güne tütün misali, azalan enginar üretiminin direnişiydi aslında. Tarım arazilerimizi sattırmamak adına bir eylem başlattık. Adına da festival dedik. Herkes bu büyük, koca etkinliği festival sanırken, biz enginar üreticisiyle el ele verip bir çığır açtık. Bereketli toprakları, bize sunduğu bu eşsiz çeşitlilikle zengin bir tarım kenti olan Urla’nın kırsal kalkınmasına güçlü bir ivme kazandırma hayaliydi bu. Uluslararası Urla Enginar Festivali, Urla’nın sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen bilinçli, programlı bir eylem planıdır\" dedi. \'İZMİR MODELİ TÜRK TARIMINA ÖRNEK\' Enginar üreticisinin gelirinin 3 yılda tam yüzde 275 oranında arttığını söyleyen Başkan Uyar, gastronomi turizminin yılın 12 ayı gerçekleştirilebilen bir turizm çeşidi olduğuna dikkat çekti. Turizmin sağladığı ekonomik, sosyokültürel, altyapı ve benzeri avantajlardan 12 ay boyunca faydalanabilmeyi hedeflediklerini dile getiren Sibel Uyar şöyle konuştu: \"İzmir Büyükşehir Belediyesi yerelden kalkınma hedefiyle üreticiye destek oldu, köyden kente göçü önleyip istihdam alanı yarattı, ürünlerin iç ve dış pazarlarda yer bulmasına öncülük ederek \'İzmir Modeli\' ile Türk tarımına örnek oldu. Yarımada\'nın binlerce yıldan süzülüp günümüze ulaşan doğal, kültürel ve tarihi mirasını, İzmir Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi ile koruma altına aldı. Bu plan, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, meslek odalarımız, bölge halkımız, akademisyenlerimiz tarafından şekillendirilen bir çalışma olması dolayısıyla ayrıca kıymetlidir. Kentlerin gerçek zenginliği, yerel varlıklarının miktarı ve gücüyle yakından ilişkili olduğundan sürdürülebilir bir büyüme için kendi varlık odaklarımıza göre hareket etmemiz ve markalaşma çalışmaları yapmamız gerekirdi. Biz de öyle yaptık.\" \'ÜRÜN ALIMI YAPTIK, SIRA PAZARLAMADA\' Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, ‘Kalkınma eşittir sanayileşme\' sloganıyla yola çıkarak sadece sanayiye kaynak ayıran iktidarların kaybetmeye mahkum olduğunu belirterek, \"Toprak anadır; bakarsanız, severseniz, sizi hiç ama hiç aç bırakmaz. Çiftçi ne zengin olur ne aç kalır. Hayat akıp gider ama çiftçi hep üretir. Tarımımız giderek kan kaybetti, çiftçi üretemez oldu. Birçok tarım ürününü, temel gıda ürünlerini ithal eder duruma geldik. Ama İzmir’in tarımı, Büyükşehir Belediyesi\'nin destekleriyle Türkiye tarımından 2.5 kat fazla büyüdü; kırsalda yaşayanların gelir düzeyi arttı. Ürün alımı yaptık. Ziraat odaları vasıtasıyla teknoloji ürünleri dağıttık. Altyapı desteği sağladık. Şimdi sıra pazarlamada. Ürettiğimiz ürünlerin değeriyle pazarlanması katma değerin artırılması, paketlenerek sanayi ürün haline gelmesini sağlayacağız\" dedi. SAĞLIKLI ENGİNAR KAZANDIRIYOR 4’üncü Uluslararası Enginar Festivali’ne katılarak stantta ürünlerini satan üreticilerden Hüsnü Oshan, festivale gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını söyleyerek, \"Satışlardan çok memnunuz. İstanbul, Ankara ve diğer illerdeki müşterilerimize kargo ile satış yapıyoruz. Restoranlar ve kurumlar toplu alım yapıyor. Sipariş üzerine 5, 6 ve 7’li paketleri 10 lira karşılığında satıyoruz\" diye konuştu. Enginarın çok farklı şekillerde tüketilebileceğini dile getiren Oshan, \"Zeytinyağlı yemeklik yapılır, haşlanır, sarımsaklı yoğurtlu tüketilir. Suyunu içmek böbreklere faydalıdır. Tavuklu, etli yemeği tercih edilir. Dolmalıkları var. Tercihe göre pişirilir\" dedi. Festivale annesi Fadime Deri ile birlikte katılan Melike Deri (25) de 5 kişilik ailenin geçimini yalnızca enginar üretiminden sağladıklarını belirterek, \"İnsanlar faydalarını gördükçe daha çok talep ediyor. Geçen yıl festivalin ilk gününde bu kadar yoğunluk yoktu, çok memnunuz\" diye konuştu. 10 dönümlük alanda enginar yetiştirdiğini ifade eden Mustafa Akın da ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi. KONUKLAR ENGİNARIN LEZZETİNE DOYACAK 4’üncü Uluslararası Enginar Festivali’ne hem yurt içi hem de yurt dışından ziyaretçi akını yaşandı. 3 günlük festival için Urla ve yakın çevresindeki oteller ile pansiyonlar dolarken ilçeye 1 milyon kişinin gelmesi bekleniyor. Festivale aylardır hazırlanan girişimciler, enginar reçeli, enginar sabunu, enginar yemekleri ile enginar temalı hediyelik ve tekstil ürünlerini festivalde sunacak. Cumhuriyet Meydanı\'nda kurulacak tadım atölyelerinde ayrıca enginarlı kabak çiçeği tatlısı, karidesli enginar mücver, dereotlu enginarlı somon turşusu, Fas usulü mor enginar, hollandez soslu enginar, enginarlı karnıyarık, ançuezli vinegret sos eşliğinde Urla Sakız enginarı, enginarlı kiş, enginarlı büzgü börek, enginar çorbası, enginar kroket, enginar konservesi, 10 baharat eklenerek yapılan enginar çayı, enginar döneri ve enginar tatlısı gibi lezzetler de konuklara ikram edilecek. İzmir\'in de üye olduğu Dünya Gurme Şehirler Ağı, Urla\'daki festival süresince İtalya, Fransa, Tunus, Fas, Cezayir, Beyrut’tan gelecek şeflerle Türk şefleri bir araya getirecek. Tüm etkinlikler ve atölye çalışmaları ücretsiz gerçekleşecek ve Urla’daki eski tarifler ve göç mutfağı Doğal Sofra Urla Gönüllüleri tarafından uygulamalı olarak konuklara aktarılacak. Festivalin ikinci gününde ise Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Hayat Erkanal ve Dr. Yılmaz Karakoyunlu söyleşi gerçekleştirecek.