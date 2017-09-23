T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

(Görüntülü Haber) Ürettiği Antepfıstığı çeşidine soyadını verip tescilletti

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, fıstık üreticisi 74 yaşındaki Mümtaz Akıncı, 1 ayda yetişip her yıl ürün verebilen Antepfıstığı çeşidi üretip soyadıyla tescilletti

23 Eylül 2017 17:08

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te, fıstık üreticisi 74 yaşındaki Mümtaz Akıncı, 1 ayda yetişip her yıl ürün verebilen Antepfıstığı çeşidi üretip soyadıyla tescilletti. Kentte kendine özgü aşılama yöntemiyle özel fıstık üretmesi nedeniyle yıllarca en iyi fıstık üreticisi seçilen Mümtaz Akıncı, ürettiği fıstıkları ikinci kez tescil yaptırdı. Daha önce yetiştirdiği çeşidi \'Mümtaz\' adıyla tescillettiren Mümtaz Akıncı, bu kez 1 ayda yetişip, her yıl ürün verebilen ve diğerlerine göre daha iri ve lezzetli olan Antepfıstığı çeşidi üretti. Mümtaç Akıncı\'nın ürettiği fıstık çeşidi, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 4 yıldır her aşaması incelenip araştırıldıktan sonra tescillendi. Mümtaz Akıncı, fıstığa soyadı olan Akıncı\'yı verip onaylattı. Mümtaz Akıncı, ürettiği fıstık çeşidinin 4 yıllık araştırma ve çalışmanın ardından tescillendiğini belirterek, \"Akıncı fıstığı üzerine Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nü çağırdım. Akıncı çeşidi fıstığı ürettiğimizi söyledim. Gelerek baktılar, bu farklı bir çeşit dediler. Ankara’dan da ekipler gelerek inceleme yaptılar. Yaz, kış demeden gelerek baktılar. Yapılan genişliğine karagöz büyüklüğüne baktılar. 4 yılın sonunda Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Akıncı fıstığının tescili yapıldı. Akıncı fıstığı, Siirt fıstığının büyüklüğü gibi değil, lezzet olarak değişik, aroması değişik, ağacın yaprağı değişik, akıncı fıstığının ağacı daha yeşil, Antep fıstığının yaprağından daha geniştir\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ReşitDHA KİLİSMümtaz AkıncıAntepfıstığıKentteDahaMümtaç AkıncıAntepfıstığı Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüAkıncıAntepfıstığı Araştırma Enstitüsü MüdürlüğünüGelerekAnkaradanYazYapılan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24