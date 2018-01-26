(Görüntülü Haber) Üreticiler seralarda 'don' nöbeti tuttu

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde, hava sıcaklığının 4 dereceye düşmesi üzerine örtü altı sebze üretimi yapan çiftçiler, ürünlerin soğuktan etkilenmemesi için gece \'don\' nöbetine başladı. Üreticiler, seralarda soba yakarak, ısıyı 5 derecenin üzerinde tutmaya çalıştı.



Kumluca\'da hava sıcaklığının 4 dereceye düşmesi nedeniyle üreticiler, seralarda \'don\' nöbeti tutmaya başladı. Örtü altı sebze üretimi yapan üreticiler, seralarda sıcaklığın düşmemesi ve ürünlerin zarar görmemesi için çaba gösterdi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi\'nden zirai don uyarısı yapılması üzerine gün içinde hazırlık yapan üreticiler, odunları, seraların içindeki sobaların yanına taşıdı. Hava sıcaklığının 3- 4 dereceye düşmesiyle sobalardaki odunlar, çıra yardımıyla tutuşturulup, yakıldı. Saat başı dereceleri kontrol eden üreticiler, ısıyı 5 derecenin üzerinde tutmaya çalıştı.



\'SOBA YAKMAZLARSA ÜRÜNLER ZARAR GÖRÜYOR\'



Biber serası bulunan üreticilerden Hasan Ali Acar, serada ısının düşmesiyle ürünün zarar göreceğini, bunu önlemek için de nöbet tuttuklarını söyledi.



İsmet Gezeyiş ise \"Kışın soğuk yazın da aşırı sıcak nedeniyle zorluk çekiyoruz. Odun maliyetli. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Normalde hava sıcaklığı 7 derece düştüğünde soba yakmamız gerekiyor. Ama odun maliyetini azaltmak için sıcaklığın 3 veya 4 dereceye düşmesini bekliyoruz. Isı 3 derecenin altına düşünce verim kaybı yaşatır. Odun ve elektrik pahalı. Saat başı sobaları kontrol etmemiz gerekiyor. Soba sönerse ürünler üşür ve şoka girer\" diye konuştu.



\'ÇİÇEKLER ZARAR GÖRMEMELİ\'



Üreticilerden Mehmet Acar da \"Isı 3- 4 derecenin altına düştüğünde çiçekler zarar görür. Ürün kaybı yaşarız. Kökler zarar görür. Sabaha kadar sobaların başında nöbet tutuyoruz. Odun çekmek ayrı bir dert. Hava soğuk, ellerimiz acıyor. Soba yaktığımız zaman maliyetler artıyor\" dedi.



METEOROLOJİ\'DEN \'DON\' UYARISI



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi\'nden yapılan açıklamada ise zirai faaliyetlerin devam ettiği Antalya\'nın sahil kesimlerinde, bu gece de zirai don riski olduğu belirtildi. Açıklamada, zirai don riski nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

